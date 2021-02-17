Cumhurbaşkanı Erdoğan Talimatı Verdi, Aile Bakanlığı Duyurdu: 1000 TL Pandemi Desteği Verilecek

Bunun aksine Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına desteği önemle sunmaya devam etmektedir. Maske, gıda, tıbbi malzeme, kira, nakit gibi birçok destek sunan devlet bugün desteklerin devam edeceğini açıklamış bulunmaktadır. Vatandaşı sevindiren bu haberin detayları aşağıda yer almaktadır.



Aile Bakanlığı Duyurdu! 2021 Yılında da Devam Edecek!



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeni bir talimat vermiş bulunmaktadır. Devlet tarafından pandemi yardımları adı altında gerçekleştirilen bütün yardımların hız kesmeden devam edeceğini söylemektedir. Yapılan yardımların ulaşmadığı ve bu fırsatı elde edemeyen vatandaşlar için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeni bir talimat ile yardım süresinin uzatılması talimatı verdiği bildirilmektedir.



Bakanlığın yeni yardım paketlerini devreye sokacağı bilgisi gelmektedir. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı aracılığı ile sağlanacak olan bu yardımlarda esnek davranılması gerektiği düşünülmektedir. 1.000Tl nakit desteği almak isteyen tüm vatandaşların bireysel başvurularını oluşturabilecekleri belirtilmektedir.



Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı destek paketlerinin ihtiyaç sahiplerine sağlıklı bir şekilde ulaşması için oldukça titiz çalışmalar yürütmektedir. Aslında bu çalışmaya her vatandaşın katkı sağlayabileceği düşünülmektedir. İhtiyaç sahibi olmayan vatandaşın başvuru yapmaması, hane içinde birden fazla vatandaşın başvuru yaparak panelin yoğunlaştırılmaması, destek alındı ise diğer vatandaşlarında yararlanabilmesi için bir daha başvuru yapmamak yeterince büyük bir katkı sağlayacağı düşünülmektedir.



Pandemi Desteğine Kimler Başvurabilir?

Yardımların süreceğini duyan vatandaşların umut ile doldukları görülmektedir. Pandemi süresi içinde işini, sağlığını ve ekonomik dengesini kaybetmiş olan vatandaşlar için bu yardım önem yer etmektedir. Bu talimatla birlikte gelen bir güzel haber daha bulunmaktadır. Bu habere göre, 2021 yılında sağlanacak 1.000Tl pandemi desteği paketinde daha çok bütçe ayrılacağı bilinmektedir.

Bu nedenle başvuru yapacak kişiler içerisinde ayrım olmayacağı belirtilirken şu detaylara yer verilmektedir. Salgından olumsuz etkilenen, ihtiyaç sahibi olan, işine ara vermek zorunda kalan ve muhtaç aylığı alan vatandaşlar ayırt edilmeden bu desteğe başvuru hakkına sahip olabilmektedir.



1.000 TL Ödeme Nasıl Sağlanacak?

Pandemi yardım sorgulaması yapmak isteyen vatandaşların e-devlet üzerinden ilerlemesi gerekmektedir. E-Devlet şifresi olmayan veya daha önce sisteme giriş yapmamış vatandaşların ise PTT şubeleri, banka mobil işlemleri veya internet bankacılığından şifre almaları istenecektir. Pandemi desteği doğrultusunda onay aldığı takdirde 1.000tl olan ödemenin nasıl yapılacağı vatandaşlar tarafından merak edilmektedir. Başvuru esnasında verilen IBAN bilgisine yatırılmaktadır. Banka müşterisi olmayan vatandaşlar ise PTT üzerinden gerçekleştirilecek işlemler sonrasında nakit olarak desteğini alabilmektedir.

Destek ödemesi alınacağı zaman başvuran vatandaş dışında herhangi birine ödeme sunulmamaktadır. Vatandaşın kronik sağlık sorunları, risk grubu altında olması gibi durumlarda ise PTT ile iletişime geçerek durumu bildirmesi gerekmektedir. Bu yıl hız kesmeden devam edecek olan bu destek paketinin vatandaşların yüreğine su serptiği görülmektedir.



Gözler Diğer Destek Paketlerine Çevrildi!



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatı üzerine bu yıl içinde aktif tutulması belirlenen destek paketi dışında diğer paketlerin devamı olacak mı sorusu vatandaşları merak içinde bırakmaktadır. Kira, gıda, barınma, yakacak, maske gibi desteklerin pandemi süresi boyunca devam edeceği bildirilmektedir. Ekonomik sıkıntılar için ise devlet destekli kamu bankalarının destek kredileri devam etmektedir.

