Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi duyurdu! Faizsiz 100 Bin TL Kredi verilecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıkladı! Bu kişilere faizsiz 100 Bin TL Kredi verilecek! Bugün açıklama yapan Erdoğan, Faizsiz 100 bin TL kredi şartları ve kullanım yollarını aktardı! İşte Faizsiz 100 bin TL kredi alacak kişiler..

Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi duyurdu! Faizsiz 100 Bin TL Kredi verilecek

Devlet kredi desteği konusunda son yıllarda olduğundan daha cesur adımlar atmaktadır. Bu durumun yaşanan salgınla oldukça yakından alakası bulunmaktadır. Zira salgından sadece çalışanlar değil küçük esnaflar ve büyük işletmeler de etkilenmiştir. Salgın;

  • Borçların birikmesine,
  • Nakit döngüsünün bozulmasına,
  • Kurlarda dalgalanmaya neden olmuştur.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, gerçekleştirilen kabine görüşmelerinin hemen ardından konu hakkında açıklamalarda bulunmaktadır. Yapılan her açıklama yeni bir ekonomik müjde içermektedir. Son açıklamalar ise kredi olanaklarının genişletilmesi ile alakalıdır. Bu çerçevede özellikle kamu bankaları vatandaşları ve işletmeleri destekleyecektir. Destekler talep üzerinde verilmeye başlanacaktır.

100 Bin TL Kredi İmkânı

İhtiyaç kredilerinde yeterli miktar her birey için aynı değildir. İşletmelerin büyüklükleri, şube sayıları da birbirine benzememektedir. Bu neden yüzünden ekonomik refah adına ihtiyaç duydukları nakit miktarları da birbirine benzememektedir. Bankalar kredi paketlerini esnek tutmaya çalışılarak her ihtiyaca uygun kredi vermeye çalışmaktadır.

100 bin TL’ye kadar kredi çıkmasının ana nedeni de bu şekilde açıklanmaktadır. Krediyi almaya hak kazananlar için;

  • 24 aya kadar vade,
  • Faiz istenmeme gibi avantajlar sağlanmaktadır.

İşletmeler böylelikle salgın kapsamında yaşadıkları finansal sorunları aşabileceklerdir. Üstelik iç piyasaya ciddi miktarlarda nakit de girmiş olacaktır. Bunun sonucunda durgun hale gelen pazarda bir hareketlilik yaşanmaya başlaması beklenmektedir.

Krediyi Kimler Alabilecek?

Devlet desteği ülkemizde hemen her alanda kendini hissettirmektedir. Kamu banka kredileri bu açıdan ilk bakılması gerekli olan yerlerden biri olarak gösterilmektedir. Zira kamu bankalarında açıklanan kredilerin tamamı bulunmaktadır. Bilindiği üzere ülkemizde dönemsel olarak farklı sıkıntılar yaşanmaktadır. Salgının yanı sıra deprem gibi afetlerin görüldüğünün de altı çizilmektedir.

Bankalardan tanımlanabilen 100 bin TL’ye kadar olan kredi özellikle depremden etkilenmiş KOBİ’ler içindir. Kredinin temin edilebilmesi için uygun talep şartlarına göre hareket edilmesi istenmektedir. Talepler esnasında istenen belgelerin eksiksiz olarak teslim edilmesi de önemlidir. Diğer türlü kredi işlemleri en baştan başlanmak üzere rafa kaldırılabilmektedir. Banka personelleri konu hakkında kreşi talep edenlere yönlendirmeler vermektedir.

İşletmelere 100 bin TL Faizsiz Kredi

İşletmelere 100 bin TL kredi haberlerinin gelmesi pek çok işletmenin sıkıntılarını giderecek boyuttadır. Ancak ekonomide istikrarın sağlanmasının tek kapısı işletmeler değildir. Vatandaş da salgın kapsamında nakit ihtiyacı duymaya başlamıştır. Bu çerçevece Erdoğan;

  • Ziraat Bankası,
  • Halkbank,
  • Vakıfbank üzerinden ihtiyaç kredileri temin edilebileceğinin altını çizmektedir.

Bireysel ihtiyaç kredilerinde de sayılan bankaların yeni imkanları bulunmaktadır. Var olan imkanlar arasında 10 bin TL’ye kadar 36 ay vade yapılması dikkat çekmektedir. Üstelik herhangi bir değişim olmaması halinde krediyi temin eden kişiler altı aya kadar vadeden de istifade edebileceklerdir. Bankalarda ödeme planları özel olarak hazırlandığından burada kişilerin ekonomik durumlarına göre hareket edilmektedir.

İşletmelere Kredi Desteği

KOBİ desteği ülkemizde farklı dönemlerde farklı şekillerde yapılmaktadır. Özellikle KOBİ olmak isteyenler KOSGEB destekleri ile birlikte yola çıkmaktadır. Bu da geri ödemede ertelemeden faizsiz sermeye teminine kadar alternatif desteklerin temini anlamına gelmektedir. Son açıklamalar işletmelerin kredi desteği üzerinden de hareket edebileceğini göstermektedir. Kredi destekleri uygun olan her işletme için sağlanacaktır.

İşletmeler bankalardan destek temin edebilmek için açıklanacak olan tarihlerde başvurularını iletmek zorundadır. Başvuruların iletilmesi online sistemler üzerinden de yapılabilmektedir. Fakat salgının eskiye göre daha kontrol altına alındığı görülmektedir. Üstelik banka şubelerinde salgın şartlarına uygun şekilde müşteri kabul edilmektedir. Böylelikle vatandaşlar bireysel ya da ticari bankacılık işlemleri için eskiden olduğu gibi şube ziyaretlerini tercih edebilmektedir.

Güncelleme Tarihi: 17 Şubat 2021, 23:35
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YORUMLAR
Sinarit
Sinarit - 1 ay Önce

Yalan inanmayın bankalar kredi vermezler sanki ben d3vleti soydumda kredi vermiyorlar insanlar ile alay ediyorlar onlar devleti milleti soğanlara kredi verirler

fatih söze
fatih söze @Sinarit - 1 ay Önce

neyse bir iki gunde böyle geçirin bakalım iki gün sonra gündemde ne var

Erdal Bedir
Erdal Bedir - 1 ay Önce

peki güzelde ya işsiz ve sigortası olmayan insanlara ne olacak kıredi çekmiş icralık olanlar için yokmu hiç bir imkan..???

İso
İso @Erdal Bedir - 1 ay Önce

Hadi ulan ne süleymancısı göster birtane atması kolay aptal

Asi imparator
Asi imparator - 1 ay Önce

100 bin lirayı kosgebe üye olanlar alır diyor reis kosgebi şu an süleymancılar istila etmiş durumda bence zarar eden ve kapalı olan tüm esnaf bu faizsiz 100 tl krediden faydalanmalıdir

Ysmn
Ysmn - 1 ay Önce

Emekliye faizli kredi verildi. İşletmelere faizsiz kredi. Süper. Emekliler çok zengin olduğu için faiz ödeyebiliyorlar. Şimdi bu işletmelere verilen faizsiz krediler ile döviz ve altın alınacak. Böylece döviz ve altın fiyatları yükselecek. Kredi ile ekstra zenginleşme olacak. Şahane bir karar.

Ramazan Alan
Ramazan Alan - 1 ay Önce

ihtiyaçta

Okan demir
Okan demir - 1 ay Önce

Emeklilere ne var faizi yuksek kredilermi yoksa acliktan olmekmi

Emin bzn
Emin bzn @Okan demir - 1 ay Önce

Ya sen ne saçmalıyorsun

Mehmet Yılmaz
Mehmet Yılmaz - 1 ay Önce

Sayın cumhur başkanım bu pandemi döneminde faizsiz de olsa bu krediyi zaten alamayız da alsak bile geriye ödeyecek gelir olmayınca (gelir kaynağı yok) bence beyhude bir tasarı veya teklif emekliye verilen0/014 lüks zamlamı ödenir bu krediler adrese teslim işler

Kral Çıplak
Kral Çıplak - 1 ay Önce

Kral çıplak

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