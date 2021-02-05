Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Merkez Bankası Anlaşamadı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yapmış olduğu açıklamalarda her fırsatta yüksek faizi ne kadar karşı olduğunu ve bu faizin indirilmesi gerektiğini ifade ediyor, gündeme ilişkin açıklamalar yapan Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal ‘’ Faiz indiriminin bu yıl uzun süre ele almamız mümkün görünmüyor’’. Önceliğimiz Enflasyonun kademeli olarak indirmek ve fiyat istikrarını sağlamak’’, açıklamasında bu ifadelere yer verdi. Açıklamasına şu şekilde devam eden Naci Ağbal, ‘’ Uzun süre faiz indirimi gündeme almamız olası görünmüyor’’. Şeklinde ifadeler açıklamasında yer veren Başkan Ağbal, 2021 yılı Ocak enflasyonun ise tahminlere göre ilk olarak yukarı yönlü riskleri gösterdiğini vurguladı.

Aynı zamanda yaptığı açıklamada Başkan Ağbal, geçmiş döngüler faizi çok erken indirmenin ekonomik maliyetleri olduğunu ifade etti.

Yaptığı açıklamada, yabancı merkez bankaları ile döviz swapı anlaşmaları yapmayı ve bir düşüncelerine olmadığını vurguladı. Naci ağbal, ‘’Merkez Bankasının döviz rezervleri ihaleleri kullanarak sabırlı ve istikrarlı bir şekilde artıracaklarını belirterek, faiz indirimini uzun süre gündeme almamız olası gözükmüyor. Önceliğimiz enflasyonun kademeli indirmek ve fiyat istikrarını sağlamak’’, ifadelerine yer verdi.

2021 Ocak ayı enflasyon rakamları tahminlere göre yukarı yönlü riski işaret ettiğini vurgulayan Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal, enflasyonda tahmin politikasının üstünde herhangi bir hareketlilik yaşanmadan önce politika sıkılaştırmaya hazır olduklarını dile getirdi.

Açıklamasına şu şekilde devam eden Ağbal, Merkez Bankası'na amacının para politikaları kararlarıyla piyasanın önüne geçmek olduğunu ifade etti. Naci Ağbal piyasalarda Merkez Bankası'nın politika kararlılığı bilincine vardıkça daha fazla sermaye girişi bekliyor olduklarını vurguladı.

Geçtiğimiz günlerde açıklama yapan Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yapmış olduğu açıklamada, ’’Kim ne derse desin yüksek faizle bir yere varamayız bankalar karlarına bakıyor, faiz yükü yatırımcıyı eziyor yüksek faize karşıyım bunları yaşadıklarımızdan ders çıkarak söylüyorum. Üzerimizdeki büyük faiz yükünden kurtulacağımıza inanıyorum beni dinlerler dinlemezler, ben faize karşıyım. İfadelerine yer vermişti.