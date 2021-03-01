Cumhurbaşkanı Erdoğan Açıklamıştı! Son 2 Hafta Kaldı! Müjdeler Üst Üste Gelecek

Gelen son dakika bilgilerine göre yeni reform paketine sayılı günler kaldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın reform müjdesini Mart ayının ortasında açıklaması bekleniyor. Peki reform paketinde neler olacak, ekonomide nasıl adımlar atılacak işte yaşanan son dakika gelişmeleri.

Üst üste gelen dolar kuru ve enflasyon artışı sonuncunda ülkemizde ekonominin durumu hiç iç açıcı değildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan da beklenen müdahale gecikmedi. Erdoğan’ın kararıyla önce Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal görevden alındı ve ardından yerine Naci Ağbal geldi. Dolar kuru ve piyasalar ise yeni Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal’ı onaylamış ve iyileşme belirtileri gösterilmişti. Fakat adımlar bu kadarla da kalmadı. Cumhurbaşkanı kararı ile birlikte Ekonomi Bakanı da değişti. Berat Albayrak yerine, Lütfi Elvan getirildi. Ekonominin üst düzey yönetiminde yapılan bu adımlar ise hem ekonomiye hem de piyasalara olumlu olarak yansıdı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise bu yaşanan olayların ardından bir de reform sözü verdi. Reformun gelecek olması haberiyle birlikte dolar kuru düzenli olarak düşmeye ve yatırıcımı da ülkemize gelmeye başlamıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından müjdesi verilen reform paketinin Ocak ayı ile birlikte açıklanması bekleniyordu. Reform paketiyle birlikte ekonomi ve hukuk alanında kritik adımlar atılacak.

PİYASALAR NELER BEKLİYOR?

Piyasalar ise kesinlik yeni reform paketinden güven ve şeffaflık bekliyor. Özellikle de yatırımcılar için şeffaflık, güven ve stabilite ortamının sağlanması paketin ana hatlarını oluşturacak.

Güven ve şeffaflığın yanı sıra yatırımcılarının gönlünü kazanacak yeni ek teşviklerin de yapılması yine gündemde bulunuyor.

SON 2 HAFTA KALDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan Yeni Reform Paketi ile ilgili olarak yaptığı açıklamada paketin hazır olduğunu ve yakın bir zamanda açıklanacağını ifade etmişti. Tam bu noktada vatandaşlarımızdan ve esnaflarımızdan gelen yoğun talepler sonrasında paketin revize edilmesine karar verildi. Vatandaşlarımızın talepleri doğrultusunda pakete yeni maddeler eklendi. Yeni Reform paketinin açıklanacağı tarihle ilgili müjdeyi ise Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan verdi. Elvan yaptığı açıklamada Yeni Reform Paketi’nin hazır olduğunu ve Mart ayının ortasında tüm vatandaşlarımıza duyurusunun gerçekleştirileceğini ifade etti. Hukuk ve ekonomi alanında yapılacak değişiklikleri kapsayan paket hakkında meraklı bekleyiş başladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan reform paketiyle ilgili yaptığı açıklamalarla paketin ayrıntıların ilişkin ipuçları verdi. Mart ayının ortasında detayları belli olacak paketin 2023 hedeflerine götürmekte yardımcı olacak, ülkedeki güven ortamını arttıracak maddeler içerdiği açıklandı.

Aynı zaman Sayın Erdoğan tarafından yer verilen açıklamalara göre paket ülkedeki temel hak ve özgürlüklerin genişletilmesinde de anahtar bir rol oynayacak. Hukuk alanında yapılacak düzenlemelere ek olarak ekonomi alanında da yenilikler bizleri karşılayacak. Tarih yaklaşırken vatandaşlarımızı yakından ilgilendiren detaylar Ankara kulislerinde konuşulmaya başlandı. Yeni reform paketiyle vatandaşlarımızın dört gözlediği bazı maddeler şu şekilde:

6 AY ERTELEMELİ DÜŞÜK FAİZLİ KREDİ

Pandemi sürecinin beklenenden uzun sürmesiyle birlikte vatandaşımızın borçları katlanarak arttı. Gelir-gider dengesinde yaşanan tutarsızlıklar vatandaşlarımızı ekonomik olarak derinden etkiledi. Bu kapsamda yaz aylarında uygulanan 10.000 TL düşük faizli kredi kampanyasına benzer olarak, kamu bankalarından düşük faizli kredi kampanyası başlatılacağı konuşuluyor. Hane geliri 5.000 Türk Lirası altında olan vatandaşlar bu krediden yararlanabilmişlerdi. Yeni yılda benzer şartlarla birlikte kamu bankalarından yeni kampanyalar göreceğiz.

SİCİL AFFI UYGULAMASI

Geçtiğimiz yıl Cumhurbaşkanı Kararı ile borcunu ödeyen veya yapılandıran vatandaşlarımıza sicil affı müjdesi gelmişti. Bu vatandaşlarımızın BDDK sisteminde kayıtlı kredi skorları artık bankalar tarafından baz alınamıyor. Yeni paketle birlikte sicil affı müjdesi bekleyenlere genişletilmiş haklar tanınması bekleniyor.

YENİ DESTEK ÖDEMELERİ YOLDA

Bütçe Planlama Komisyonu tarafından paylaşılan verilere göre bu yıl devlet yardımlarının miktarı arttırıldı. Pandemi sürecinde vatandaşlarımıza yapılan destek ödemeleri bu yıl katlanarak artacak. 1.000 TL pandemi destek yardımlarında 4. Ve 5. Faz uygulamalarının devam edeceği bekleniyor. Bunlara ek olarak vatandaşlarımıza yeni devlet desteği ödemeleri de gelebilir.

Yeni Reform Paketi’nin açıklanmasına iki haftadan kısa bir süre kaldı. Paketle birlikte pandemi sürecinde dara düşen vatandaşlarımızın rahat bir nefes alması hedefleniyor.