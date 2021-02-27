Cumhurbaşkanı Erdoğan Açıkladı! Destek Ödemeleri Yüzde 200 Artırılacak

Devletimiz tarım politikasında her yıl bir adım daha ileri gidiyor ve üreticiye her alanda destek sağlamaya çalışıyor. Üreticilerimize sağlanan destekler bu yılda devam ederken listeye yenileri de eklendi! Özellikle de pandemi dönemiyle birlikte çiftçilerimizin değeri daha da arttı. Zor zamanlar yaşayan çiftçimize ise bekledikleri destek yine devletten geldi.

Çiftçilerimize bu yılda tarım makineleri için nakit olarak yakıt ve gübre desteği sağlanacak. Çiftçilerimiz ise ne kadar destek ödemesi yapılacağını ve ödemelerin ne zaman hesaplarına yatacağını merak ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan öncülüğünde düzenlenen Kabine Toplantısı sonrasında sayın Cumhurbaşkanı konuya ilişkin açıklamalarda bulundu. Peki 2021 yılında desteklemeler ne zaman yatacak? Ne kadar gübre ve yakıt desteği ödemesi yapılacak? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip kabine toplantısı sonrasında çiftçiler tarafından merak edilen soruları yanıtladı. Konuya ilişkin yapılan açıklamalar haberimizin devamında.

MÜJDELİ HABER CUMHURBAŞKANINDAN GELDİ

2021 yılının bu dönemlerinde çiftçilerin gündemindeki en önemli konu devlet tarafından yapılacak olan gübre ve yakıt desteklerine ne zaman başlanacağı. Kabine toplantısının ardından Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan, çiftçilere yapılan ödemeler de %200 artış olacağı müjdesini verdi!

Açıklamanın devamında Cumhurbaşkanı buğday, arpa, darı, gibihububat ürünlerinin üretimlerinde destek ödemelerinin artacağı müjdesini verdi! 1000 m²’lik alan yani 1 dekar başı yapılan destek ödemesi 8 Türk lirasından 16 Türk lirasınaçıkacak!

Peki bu yıl çiftçilere ne kadar yakıt ve gübre desteği ödemesi yapılması planlanıyor? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan çiftçilerimizin merak ettiklerini açıkladı.

2021’de Çiftçilere Hangi Destek Ödemeleri Yapılacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasında buğday, arpa, gibi hububat ürünlerin de hektar başına olan desteğin 8 TL’den 16 TL’ye çıkacağını müjdelemişti.

Devamında ise dekarına 10 Türk lirası destek ödemesi yapılan ürünlerin de iki katına çıkarılarak 20 Türk lirası destek ödemesi yapılacağı müjdesi geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ek olarak gelecek desteklerin ilkbaharda ödeneceğini de duyurdu.

Kabine toplantısı devamında yapılan açıklama sonrasında vatandaşlar mazot ve gübre desteklemelerine nereden başvurabileceklerini araştırmaya koyuldu. Peki desteklemelerden faydalanabilmek için hangi koşullar bulunuyor?

2021 Yılı Mazot ve Gübre Desteklemeleri Hangi Tarihte Ödenecek?

Çiftçiler aynı zamanda kendileri için adeta bir can suyu niteliğindeki Tarım ve OrmanBakanlığınca ödenen mazot ve gübre desteklerini demerakla bekliyor. Konuya ilişkin Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan bir açıklama gelmeden önce Cumhurbaşkanı Erdoğan konuya netlik kazandırdı. Mazot ve gübre desteklerinin ilkbaharda çiftçilere ödeneceği haberini verdi!

Ödemeler T.C. Kimlik Numarasının Son Hanesine Göre Yapılacak!

Süt desteklemeleri ise kimlik numaralarına göre verilecek. T.C kimlik numarası 4,6 ve 8 ile biten çiftçilerin destekleme ödemelerini 19 Şubat 2021 tarihinde akşam 18.00 ertesinde, T.C. kimlik numarası 0 ve 2 rakamı ile biten çiftçilerin de 26 Şubat günü aynı saatlerde süt desteklemesi ödemelerinin yapılacağı, diğer desteklemelerin ise bütün olarak hesaplara geçeceği duyuruldu.

Tarımsal Üretim Desteklemeleri Ne Zaman Ödenecek?

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, destekleme ödemelerinin yaklaşık toplam değerinin 362 milyon Türk lirası civarında olduğunu ve çiftçilerin hesaplarına aktarılmaya başlandığını duyurdu.

Bakan, üreticilerin yanında oldukları mesajını verirken aynı zamanda yapılan destekleme ödemelerinin hangi kalemlere ne miktarda aktarıldığını da açıkladı.

Süt desteklemeleri olarak 231.894 süt üreticisi vatandaşın 772 bin 372 ton çiğ süt ürününe 287.654.007 Türk lirası,

Hayvan Gen Kaynakları kapsamında 3.687 hayvan yetiştiricisi vatandaşa 51.191.248 Türk lirası,

619 hayvan yetiştiricisine Hayvan Hastalıkları Tazminatı kapsamında 12.015.223 Türk lirası,

11 tohum üreticisi firmaya Sertifikalı Tohum Üretim Desteği kapsamında 2.470.818 Türk lirası,

73 fidan üreticisi firmaya Sertifikalı Fidan Üretim Desteği kapsamında 3.706.106 Türk lirası,

Çaykur’a Çay Budama Masrafı desteği kapsamında 4.586.293 Türk lirası

Olmak üzere 6 kalemde 361.623.697 TL toplam tarımsal ve hayvansal üretim desteği ödemesi yapılacağını açıkladı.

Tarımsal Üretim Desteklemesi Nereden Alınır?

Üretilen ürün fark etmeksizin tarımsal üretim desteklemelerinden faydalanabilmek için Çiftçi Kayıt Sistemi’nde (ÇKS) kaydınızın bulunması zorunludur.

Eğer mevcut Çiftçi Kayıt Sistemi kaydınız bulunuyorsa Tarım İl veya İlçe Müdürlükleri'ne mazot ve gübre desteği talebinizi içeren bir dilekçe vermeniz talebinizin değerlendirilmeye alınması için yeterli olacaktır. Çiftçi Kayıt Sistemi kaydınız bulunmuyorsa öncelikle bir ÇKS kaydı oluşturmanız gerekiyor.

Tarımsal Üretim Desteklemesine Nasıl Başvurulur?

Çiftçilerimizin merak ettiği bir diğer konu ise Tarım ve Orman Bakanlığınca yapılan mazot ve gübre desteklemelerinden nasıl faydalanılacağı. Peki mazot ve gübre desteklemelerine nasıl başvurulur?

Desteklerden faydalanmak isteyen vatandaşlarımızın ise izlemesi gereken bazı adımlar bulunmakta. Öncelikle çiftçi Kayıt Sistemi’ne kaydınızı gerçekleştirdikten sonra Tarım İl veya İlçe Müdürlükleri'ne mazot ve gübre desteği talebinizi içeren bir dilekçe teslim etmelisiniz.Sonra başvurunuzun değerlendirilmesini beklemelisiniz. Eğer talebiniz onaylanırsa mazot ve gübre destekleme ödemesi alabiliyorsunuz.

Başvurunuzun onaylanmasından sonra da destekleme ödeme tarihleri içerisinde banka hesabınıza nakit desteği Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yatırılıyor.

Mazot desteği ise destekleme ödemesinin yapılacağı tarihteki fiyatın yarısı üzerinden yapılıyor.

Tüm bu destek yardımlarıyla ise çiftçinin üretimi sürdürmesi hedefleniyor.

DESTEKLERDEN FAYDALANMAK İÇİN İŞTE GEREKLİ KOŞULLAR

Tarımsal Üretim Desteklerinden faydalanabilmek için ise belirli şartlar bulunuyor.

Bunlardan ilki ise Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) kaydının bulunması.

Kaydı bulunan çiftçinin Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından belirlenen tarihler içerisinde dilekçe ile başvuruda bulunması gerekiyor.

Gübre desteğinden faydalanmak isteyen çiftçilerin ise en az 1 dekar ekim alanına sahip olma zorunluluğu var. 50 dekarın üzerinde ekim alanı bulunan çiftçiler için toprak analizi yaptırma şartı bulunuyor. Toprak analizi yaptırmayan 50 dekarın üzerinde ekim alanı bulunan çiftçiler yalnızca mazot desteğinden faydalanabiliyor.

Örneğin 175 dekar ekim alanına sahip olan bir çiftçinin her 50 dekarda bir olmak üzere toplamda 4 farklı toprak analizi yaptırması gerekiyor.

Aksi takdirde yalnızca analizini yaptırdığı 50 dekarlık bölgeler için gübre desteğinden faydalanabiliyor.

Son olarak da ürünün ekilecek olan alan ve iklime uygunluğunun tespit edilmesi şartı bulunuyor.