Cumhurbaşkanı Açıkladı 360 Milyar TL Destek Ödemesi Yapılacak

Salgın döneminde toplumun her kesimi ekonomik zorluklar yaşarken enflasyon ve dolar kurunda yaşanan değişimler dengeleri alt üst etti. Yaz aylarında uygulanan düşük faizli kredi politikasıyla vatandaşlarımız rahat bir nefes alsa da pandeminin beklenenden uzun sürmesiyle geçim sıkıntıları artmaya başladı. Yaşanan bu zorluklar sonrasında gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan’a çevrilmişti. Erdoğan son gerçekleştirilen Kabine Toplantısı sonrasında vatandaşlarımıza müjdeli haberi verdi. Bu yıl yapılacak destek ödemelerinin geçtiğimiz seneye göre arttırıldığını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın gündeminde ilk olarak çiftçiler vardı. Paylaşılan istatistiksel verilere göre ülkemizdeki çiftçilerin %93’ü şuan bankalara borçlu durumda. Bu konuda açıklama yapan Erdoğan, çiftçilere yönelik devlet desteklerinin artacağını ifade etti.

Çiftçilerimiz için pandemi dönemine özel birçok destek gündeme gelmişti. Bu zor günler de herkes tarafından tarımın ve çiftçinin önemi bir kez daha anlaşıldı. Hal böyle olunca da çiftçiler için hem devletten hem de bankalardan destek paketleri üst üste açıklandı.

Tarımın ve çiftçinin değerinin bir kez daha ortaya çıktığı bu ortamda çiftçilerimiz için yeni destek paketleri gündeme geldi. Son dönemde en çok konuşulan çiftçilere gübre desteği hakkında son dakika gelişmeleri yaşandı. Çitçilere gübre destekleri ne zaman gelecek ya da çiftçilere pandemi destekleri ne zaman gelecek gibi sorular uzun zamandır gündemdeydi. Cumhurbaşkanı ise Kabine Toplantısı sonrasında bu konuya bir açıklık getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılan kabine toplantısıyla birlikte gübre desteği ödemelerini tarihi netlik kazandı.

KABİNE TOPLANTISI SONRASINDA MÜJDELİ AÇIKLAMA GELDİ

Geride bıraktığımız pazartesi günü yapılan Kabine Toplantısı ardından sokağa çıkma kısıtlamaları başta olmak üzere birçok konu hakkında yeni açıklamalar yapılmıştı. Restoran işletme sahiplerine yapılması beklenen destekler haricinde çiftçilerimiz olan destekler de gündeme gelmişti.

Tarımsal destek ödemelerine dair bilgilere değinen Sayın Erdoğan’ın konuşmasından sonra vatandaşlarımızın uzun zamandır merak ettikleri çiftçilere destek ve çiftçilere gübre destekleri konusuna açığa kavuşmuş oldu.

DESTEKLER İKİ KATINA ÇIKTI

Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısı sonrasında yaptığı açıklamalar da çiftçilerimizin merakla beklediği gübre destekleri hakkında tarih verirken, gübre desteğinde %100 oranında bir artış olduğunu ve 2 katına çıkardığını da söyleyerek çiftçilere müjdeyi vermiş oldu.

2021 GÜBRE VE MAZOT DESTEKLERİ

Çiftçilerimize yapılacak olan yardımlar 2021 yılında artarak devam edecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından gelen çiftçi desteklerine dair son dakika gelişmeleri ise şu şekilde;

Desteklerle ilgili öncelikle iki müjde var. Gübre destekleri vatandaşlarımıza bahar dönemlerinde verilecekken tarımsal destek ödemeleri ise başlıyor!

GÜBRE DESTEĞİ ÖDEME TARİHLERİ

Kabine toplantısı sonrasında verdiği müjdeler ve açıklamalar da Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca tarihlere de değindi.

Gübre desteklerinde iki katına çıkacağını yani %100 bir artışın olacağının vurgusu yapan Cumhurbaşkanı Erdoğanvatandaşlarımızın hesaplarına yatırılacağına ilişkin detayları paylaştı.

DESTEK FİYATLARI

Gelen destekler ve artışla birlikte vatandaşlarımızın alacakları destekler ise şu şekilde olacak;

Buğday, arpa, çavdar yulaf gibi hububat ürünleri için vatandaşlarımızın devletten alacakları destek 16 Türk lirasına yükselirken,

Organik ve organa mineral gübreler için çiftçilerimizin aldıkları destek miktarı da 20 Türk lirasına yükselecek

TARIMSAL DESTEK ÖDEMELERİ NE ZAMAN

Bakan Pakdemirli tarafından da tarımsal desteklere dair açıklamalara yer verildi.

Tarım ve Orman Bakanı tarafından vatandaşlarımıza tarımsal destek ödemeleri dahilinde 362 milyon Türk lirasına varan destek ödemeleri yapılacaktı. Bakan Bekir Pakdemirli ise tarımsal destek ödemelerinin bugün başlayacağını vatandaşlarımızla paylaştı.

Bakan Pakdemirli tarafından gelen açıklamalara göre 6 farklı alanda vatandaşlarımıza 362 milyon Türk lirasına varan destekler sunulacak.

TARIMSAL DESTEK ÖDEMELERİ

Tarım Bakanı Pakdemirli tarafından paylaşılan rakamlara göre ise verilecek destek miktarları şu şekilde;

Süt destekleri için 231 bin 894 vatandaşımız toplamda 772 bin 372 ton süt için toplamda 287.654.007 Türk lirası devlet desteği alırken,

Hayvan Gen Kaynakları için 3 bin 687 vatandaşımız da toplamda 51.191.248 Türk lirası destekten yararlanacak.

Yine 619 hayvan yetiştiricilerine ise hayvan hastalıkları tazminatı için toplamda 12.015.223 Türk lirası destek sunulacak.

Çiftçilerimize sertifikalı tohum üretim destekleri içinse 11 firmaya 2.470.818 Türk lirası destek ödemesi verilecek

Sertifikalı fidan üretimi içinse bu sefer 73 üretici vatandaşa 3.706.106 Türk lirası destek ödemesi verilecek.

Son olarak ise çay budama masrafı içinse devlet tarafından verilecek destek miktarı 4.586.293 Türk lirası.

Toplamda ise yapılan destek ödemesi Bakan Pakdemirli tarafından açıklanan rakamlara göre 361.623.697 TL.

ÖDEMELER KİMLİK NUMARARLARINA GÖRE YAPILACAK

Süt destek ödemeleri ise vatandaşlarımızın kimlik numaraları dikkate alınarak gerçekleştirilecek.

Kimlik numaralarının son hanesinde 8, 6 ve 4 rakamı olanlar için 19 Şubat saat 18:00 itibariyle ödemeler başlayacak.

0 ve 2 rakamı olan içinse ödemeler 26 Şubat günü yine akşam 18:00 itibariyle olacak.