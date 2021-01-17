Çocuklu Ailelere Müjde! Faizsiz ve Düşük Faizli Kredi Kullanabileceksiniz

Uzun bir süredir koronavirüs nedeniyle aileler büyük sıkıntı çekmekte, bankalar ve devlet ailelere yardım amaçlı bazı programlar, kredi fırsatları ve kampanyalar düzenledi.

Çocuk sahibi olan ve ihtiyacı olan aileler için bu sefer devlet 50.000 Türk Lirasına kadar krediye desteği sağlayacak. Aileler bu zorlu süreçte hem maddi olarak hem de manevi olarak sıkıntı çekmekte. Bu etkenlerin hepsini bir araya gelmesiyle çoğu aile ekonomik olarak zorlu bir süreçten geçiyor. Devlet bu aileler için yeni bir çalışma programına onay verdi. Bu çalışmaya göre hane için 18 yaşından küçük çocuğu olanlara vatandaşlara devlet tarafından kredi verilecek. Kredinin başvuruları ise e-devlet üzerinden yapılacak.

Kredinin limiti 50 bin TL olarak belirlendi ama vatandaş, 50.000 TL altında bir limit kullanmak isterse ver kendine göre bu deminki belirleyebilir. Bu kredi türü için devlet faiz oranlarında makul ve cazip bir oranda tuttu ve verecek olan krediler faizsiz veya düşük faizli olarak vatandaşın kullanımına sunulacak.

Ödeme planındaki bir detay ise kredi kullanacak olan vatandaşları oldukça mutlu etti, ödeme planına göre vatandaşlardan ilk 6 ay geri ödeme talep edilmeyecek. Kullanmış olduğunuz kredinin taksit ödemeleri ise 6. ay sonrasında başlayacak. Cazip ve uygun vade seçenekleri ve esnek ödeme planı ile vatandaşların rahat bir şekilde çekmiş olduğu krediyi kullanabilecek. Vade seçenekleri ile faiz oranları dengeli bir şekilde ayarlanacak.

Kullanacak olduğunuz krediyi 12 ay vadeli kullanmak istediğinizde, faiz uygulanmayacak.

Kullanmayı planladığınız krediyi eğer 24 ay vade seçeneği ile kullanmak istediğinizde ise yüzde 0.48 oranın var faiz uygulanırken 36 ay vade ile kullanmak istediğinizde yüzde 0.56 oranında kredinize faiz yansıyacaktır.

Bu kredi kullanımında kredi notu da oldukça önemlidir eğer kredi notunuz düşükse başvurunuz incelenecek ve gerektiği yerlerde başka evraklar sizden talep edilecektir.