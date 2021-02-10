Çocuğu olan anneler dikkat! 2840 TL alabilirsiniz!

Devlet istihdamı korumak adına çalışan annelere bakıcı desteği veriyor. Günümüzde çalışan anneler bakıcı bulmakta oldukça zorlanıyor üstelik bakıcı ücretleride ağır geldiğinden çoğu anne çalışamıyarak işini bırakmak zorun kalıyor. Devletin bu hamlesi ile hem anneler çalışmaya devam edecek hem de bakıcılar iş bulabilecek. Böylelikle işsiz olanlara istihdam sağlanmış oluyor. Çoğu anne tarafından tam olarak bilinmeyen bakıcı desteği ile ayrıntılar haberimizde yer alıyor.

Devlet çalışan annelere bakıcığı desteği için ödemede bulunuyor. SGK tarafından başvuran annelere verilecek olan bakıcı desteği ödemesinden yararlanabilmek için bir takım şartlar aranıyor. Peki bu şartlar nedir? Başvuru nasıl yapılır? sorularının cevapları anneler tarafından merak edilip, araştırılıyor. İşte sizler için derlediğimiz bakıcı desteği ile ilgili detaylar..

Bakıcı desteğinden yararlanabilmek için ilk şart annenin sigortalı ve tam zamanlı çalışıyor olması (4A) ve çocuğunun 0-2 yaş aralığında olması gerekiyor. 0-2 yaş arasında çocuğu bulunan çalışan annelere devlet bakıcı desteği olarakTL ödeme yapıyor. (Bu ücret geçen yıl 2600 TL idi. Bu yıl zam yapılarak 2840 TL oldu.) Diğer şartlar ise çocuğun annesinde yaşıyor olması gerekiyor. Eşi ile ayrılmış anneler de başvurabilir. Fakat velayetin annede olması ve çocuğun annesi ile yaşıyor olması gerekiyor. Ayrıca bu desteklerden yararlanabilmek için Ankara, İstanbul ve İzmir illerinden birinde ikamet etmeniz gerekiyor. Bakıcınıza en az asgari ücret düzeyinde ödeme yapmanız lazım ve aynı zamanda bu dönemde analık izin döneminde olmamanız gerekiyor.

Başvurular SGK tarafından gerçekleştiriliyor!

Devlet bu desteği Avrupa Birliği (AB) ile ortaklaşa finanse ediyor ve SGK tarafından yürütüyor. Bu nedenle başvuruda bulunmak isteyen anneler SGK'ya başvurmak zorunda. E-devlet şifresi ile ‘sgkegitimlibakici.org’ ve ‘sgk.org.tr’ adresi üzerinden başvuruda bulunabilirsiniz.