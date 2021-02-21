Çocuğu Olan Ailelere Devletten Benzersiz Kredi Desteği Geldi

Devlet vatandaşlarımıza kredi sunarak destek olmaya devam ediyor. Salgın döneminde kredi desteklerine bir yenisi daha eklendi. Gelen açıklamalara göre devlet çocuğu olan için özel bir kampanya başlatıyor! İşte 2021 ailelere özel pandemi destekleri ve kredi seçenekleri…

Devlet vatandaşlarımıza pandemi döneminde gerek kredi desteği gerekse hibe desteği vermeye devam ediyor. Bu desteklerden biri 18 yaşından küçük çocuğu olan ailelere özel olacak. İşte detaylar…

Birçok aile salgın döneminde zor zamanlar yaşadı. Fakat okul çağında çocuğu olan aileler diğerlerine göre daha zor zamanlar geçirdi. Çocuklar uzaktan eğitim başlayınca teknolojik aletlerin yanı sıra internet gibi ekstra masrafları da ailelerin bütçe ayırması gerekti.

Tüm bu noktalar da bir yer de maddiyata dayanınca bu durumdan hem aileler hem de çocuklar oldukça derin etkilendi. Olumsuzlukları gören devletten ise destek geldi. Ailelere özel kredi fırsatları başladı. Çocuğu olan vatandaşlarımız bu devlet kredilerinden yararlanabilecek.

48 AY VADE

Kredi desteklerinde vatandaşlarımıza 48 ay vade sunuluyor. Normalde ihtiyaç kredilerinde vade oranı 36 aydır.

36 olması nedeniyle vatandaşlarımız taksitlerini ödeme zorluğu çekmemek adına fazla arttıramaz. Fakat devlet vatandaşlarımıza destek olmak için kredi vadesini 48 ay olarak uzattı.

FAİZLİ YA DA FAİZSİZ

Devlet tarafından 18 yaşından küçük çocuğa olanlara verilen bu kredide ise vatandaşlar faiz ya da faizsiz desteği seçme hakkına da sahipler.

Vatandaşlarımız faiz ve vade seçeneklerine göre ise ödeme planları oluşuyor. Yani her vatandaşımız burada bütçesine en uygun olan seçeneği seçmeli.

KREDİ KOŞULLARI

Devlet tarafından gelen bir diğer açıklamaya göre de çocuğun yaşı burada önemli. Hanede eğer 18 yaşından küçük çocuk yoksa vatandaşlar krediden faydalanamazlar.

Yine eğer aile gıda desteği kira desteği gibi hali hazırda devlet desteklerinden yararlanıyorsa bu yardımdan yine yararlanamaz.

Ayrıca hane geliri bu destek yararlanmak için asgari ücretin üçte biri olmalıdır.

FAİZ ORANLARI

Koşulları sağlayan vatandaşlar ise açıklanacak bankalara giderek 48 ay vadeye kadar %0,56 faiz oranı ile kredi alabilirler.

12 ay vade seçeneğinde ise vatandaşlarımıza faiz uygulanmamaktadır.

