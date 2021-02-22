Çalışmayana İşsizlere Gelir Belgesiz 60 Ay Vadeli 30 Bin Lira Kredi Verilecek!

Dünyayı kasıp kavuran ve etkisini sürdüren korona virüs salgını sonrası birçok insan ekonomik sıkıntılar ile baş etmek zorunda kaldı. Birçok iş yeri son kez kepenk indirdi. Bir kısmı ise batmanın eşiğine geldi. Bu ekonomik buhrandan kurtuluş yolu olarak ise krediler görüldü. Eğer gelir belgenizi ibraz edebilirseniz bir problem yok ancak gelir belgesi ibraz edemeyenler yani işsizler ve çalışmayanlar için kredi almanın yolları epey kısıtlı ancak yok değil. Bazı bankalar kredi notunuzun iyi olması ya da kredi sicilinizin temiz olması durumunda gelir belgesi ibraz etmeden sigortasız kredi kullanımına izin veriyor. Kredi notunuz düşük ve aynı zamanda işsizseniz çoğu banka kredi vermeye yanaşmayacaktır. Kredi notunuz orta ve yüksek ise bazı bankalar 60 ay vadeye kadar 30 bin Türk Lirası kredi kullanmanıza imkan tanıyor. Gelin o bankalara birlikte göz atalım. İşte çalışamayana, işsize, ev hanımına gelir belgesiz kredi veren bankalar...

Denizbank Gelir Belgesiz Kredi

Denizbank 60 ay vadeli 30 bin TL’ye kadar kredi veriyor ve gelir belgesi ibrazı istemiyor. Yapmanız gerekenler ise şubeye gitmeden web adresinden başvuru formunu doldurmak ve kredi sonucunuzu beklemek. Aynı işlemi 3280’e Kredim yazıp bir boşluk bırakıp TC kimlik numaranızı yazıp göndererek de yapabilirsiniz.

Aktifbank Gelir Belgesiz Kredi

Aktif Bank'tan 30.000 liralık ihtiyaç kredisi çekmeniz durumunda 60 ay vade seçeneği sunulacaktır. SMS başvurusu ile şubelere gitmenize gerek kalmadan kolayca 30 bin TL kredi alabilirsiniz. Kredi yazıp bir boşluk bırakıp TC kimlik numaranızı yazmanız yeterlidir. SMS ile başvuru yapan vatandaşlar onay alındığında genel müdürlük tarafından aramayacak ve kredinin detayları hakkında bilgilendirecektir. SMS ile başvuru yapmak istemeyen vatandaşlar online başvuru gerçekleştirebilir ya da kendilerine en yakın Aktifbank şubelerine gidebilirler.

ING Bank Gelir Belgesiz Kredi

ING mobil ya da şubeye giderek kolayca 60 aya vadeli 30 bin TL krediye başvurabilirsiniz. ING Bank’ın internet sitesi üzerinden yapılan kredi başvurularında onay verilmesi durumunda gelir belgesi talep edilmemektedir. Resmi internet sitesinde bulunan başvuru formunu doldurduğunuzda kredi onayı alıp alamayacağınız anında belli olmaktadır. Kredi başvurunuz onaylanırsa gelir belgesi istemeden 60 ay vade ile 30.000 liraya kadar krediyi kolayca çekebileceksiniz. Kredi faiz oranı kredi notunuza göre belirlenecektir.