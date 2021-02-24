Çalışan Herkese 3646 Lira İkramiye Müjdesi Geldi! Hesaplarınızı Kontrol Edin!

Hemen herkes tarafından bilindiği üzere kamu çalışanlarına ve taşeron işçilerine ilave tediye veriliyor. 2021 yılı ilave tediyelerinin ilk taksiti ocak ayında yatırıldı ve artık herkesin cevabını merak ettiği soru yeni ilave tediye taksitleri ne zaman yatacak yani ödemeler ne zaman yatacak?

Bir yıl içerisinde dört taksit olarak alınan ilave tediye 2021 yılında hangi tarihlerde taksit olarak ödenecek konusu oldukça merak ediliyor. Bu merakı giderecek bazı tarihler resmi gazetede yayımlandı.

İLAVE TEDİYE NE ZAMAN YATACAK 2021?

Bizzat Başkan Recep Tayyip Erdoğan imzası ile onaylanan tediye tarihlerine göre 2021 yılı ilave tediye 2. taksiti 11 Mayıs 2021 Salı günü ödenecek. 11 Mayıs 2021 gününün Ramazan Bayramının hemen öncesine geldiğini varsayarsak 2021 ilave tediye 2. Ödemesi, Ramazan Bayramı arifesinde yapılacak denilebilir. 2021 ilave tediye ödemelerinin tamamlanacağı tarih de 24 Aralık 2021… Yani Aralık 2021 tarihinde dördünce ve son taksitler yatacak.

2.İLAVE TEDİYE ÖDEMESİ NE KADAR?

4 taksit halinde verilen 52 günlük ikramiye ödemelerinin ne kadar olduğu merak ediliyor. İlave tediye ödemesi hesaplaması işçinin aldığı brüt ücret üzerinden yapılır. Çıkan sonuçtan SGK prim, gelir vergisi, damga vergisi kesilir. Bunun sonucunda çıkan tutar ilave tediye miktarıdır. Bir diğer merak edilen soru ise 2. İlave tediye ödemesinin kaç TL olduğudur. Asgari ücretli bir çalışanın 52 günlük ilave ödemesi zamlanmış ve 2021 yılı için 3646 TL olmasına karar verilmişti. Bu tutar 4 taksit şeklinde yukarıda belirttiğimiz tarihlerde hesaplara yatırılacak. 29 Ocak 2021 tarihinde bu tutarın 911,73 lirası hesaplara yatırılmıştı.

İLAVE TEDİYE KİMLERE VERİLİR?

Bir diğer husus ise ilave tediye ödemelerinin kimlere verildiği… Devlet kurumlarında çalışan kadrolu işçilerin yanı sıra kamu teşekkülleri, hizmet akdi ile çalışan işçiler katma bütçeli müessese çalışanları ve özel bütçeli idari kurum işçileri ilave tediye ödemesi alabilir.

Güncelleme Tarihi: 24 Şubat 2021, 21:38