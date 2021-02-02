Çalışan Anneye 9300 TL Ödeme Yapılacak

Çalışan anne desteklerinde;

Enflasyon,

Ülke ekonomik kıstasları,

Olağanüstü durumlar göz önüne alınmaktadır.

Ana kıstaslar üzerinden yapılan değerlendirmeler sayesinde her sene bir önceki seneye göre daha yüksek nakit temin edilmektedir. Bu sene içerisinde desteklerin 10 bin TL’ye yakın olacağından bahsedilmektedir.

Devlet Çalışan Annelere Ödeme Yapmaya Devam Ediyor

Devlet destekleri farklı alanlarda yapılmaktadır. Bu sayede vatandaşların olası mağduriyetlerinin önüne geçilmiş olmaktadır. Çalışan annelere devlet desteği başlığı altındaki uygulamaların geçmişi oldukça eskidir. Bu sayede her sene alınan geri dönüşlere göre yeni planlamalar gerçekleştirilmektedir. Bilindiği üzere salgından tüm ülke ekonomileri kötü olarak etkilenmiştir.

Yaşanan salgın yüzünden iş hayatının daha fazla etkilenmesi istenmemektedir. Bundan kaynaklı olarak devlet destek ödemelerine devam etmektedir. Çalışan annelerin çocukları için işlerini bırakmamaları da kampanya şartlarından biridir. Ek ödemeler sayesinde kadınlar çocuklarının bakımlarını daha rahat şekilde sağlayabilmektedir. Bu da pandemi şartlarında bile işlerin sürdürülebilirliğini sağlamaktadır.

Çalışan Anneler Hangi Ödemeleri Alabilir?

Doğum parası,

Emzirme parası,

Kreş parası,

Çocuk parası gibi maddelerin sayılması mümkündür.

ülkemizde farklı başlıklar altından yapılmaktadır. Burada amaç hemen her annenin devlet desteğinden istifade edebilmesini sağlamaktır. Hatta pek bilinmemesine karşın çalışmayan annelere de çocukları olması halinde ödeme yapılmaktadır. Bu bağlamda resmi olarak gerçekleştirilen destek ödemeleri arasında;

Kreş desteği özellikle çalışan anneler için oldukça mühimdir. Pek çok anne kaliteli kreşlere maddi sorunlar yüzünden çocuklarını bırakamamaktadır. Hatta bakım sıkıntısı yüzünden işlerini bırakan annelerin olduğu da bilinmektedir. Bu gibi sorunların yaşanma ihtimalini en aza indirebilmek için devlet kreş desteği yapmaktadır. Kreş için destek alan anneler kırtasiye masrafları başlığı altında ek bir ödeme daha temin edebilmektedir.

Çalışan Anneye Devlet Desteği

Çalışan anneler için tanımlanan doğum parası maaş hesaplama sisteminde olduğu gibi farklı sonuçlar verebilmektedir. Zira her annelerin çalıştığı kurum da temin ettikleri maaş da birbirinden farklıdır. Doğum sonrasında verilecek olan paralar da buna göre hesaplanmaktadır. Ancak doğum parasının minimum tutarı bile anneleri mağdur etmeyecek seviyelerde olduğu için sıkıntı yaşanmamaktadır.

Doğum paralarında enflasyon oldukça önemli bir etmen olarak kendini göstermektedir. Çünkü senelik enflasyon rakamları ödenecek olan doğum paralarının değişmesine neden olmaktadır. Güncel olan rakamlar minimum 7 bin maksimum 20 bin ortalamalarını bulmaktadır. Kesin rakamların hesaplanabilmesi ancak kişi bazında özel çalışmaların yapılması ile sağlanacaktır. Doğum paraları annelerin doğum izninden dönmesinden sonra temin edilebilmektedir.

Çalışan Anneler Desteklerden Nasıl Yararlanabilir?

Annelerin devlet destek ödemelerini başvuru sonrasında alabildiklerinden bahsedilmektedir. Başvurular ise çalışılan kurum aracılığı ile hazırlanacak olan bir dilekçeden gerçekleştirilmektedir. Bu konu hakkında annelerin belli konu başlıklarında dikkat etmeleri gerekmektedir.

Doğum parası,

Süt parası,

Emzirme parası ya da yardımı gibi unsurlar SGK tarafından yatırılmaktadır.

Genel manada yatırım işlemleri Ziraat Bankası aracılığı ile gerçekleştirilmektedir. Ancak bu tür ek ödemeler için belli süreler öngörülmektedir. Kadınlar, 12 ay içerisinde hesaplarına gönderilen paradan işlem yapmak zorundadır. Yoksa kanunlar gereği yatırılmış olan para yeniden SGK bünyesine gönderilmektedir. Bunun olmaması için banka hesaplarının muhakkak kontrol edilmesi gerekmektedir. Bildirim üzerine çalışan mobil uygulamaların kullanımı da sorunu çözebilmektedir.