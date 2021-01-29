Çalışan Annelere 100 Euro Ödeme Yapılacak! 850 TL Yardım

Yer verilen çalışmalar kapsamında çalışmayan annelerin de başvuramadığı olumsuz haberlerden bir tanesi olmaktadır. Kısa süreliğine durdurulan yardım kampanyasında korona virüs kapsamında çalışmayan annelere başvuru ekranı açılmıştı. Bunların yanı sıra ilerleyen dönemde de çalışmayan annelere yardım başvurusu ekranı açılacaktır.

850 TL Yardım Yapılacak!

Geçtiğimiz yılda bir anda etkisi altına alan korona virüs kapsamında oldukça önemli yolar kat edilmiştir. Öyle ki yer alan tedbirler kapsamında birçok vatandaşa belirli aşamalarda yardımlar yapılmıştır. Yapılan bu yardımların hala etkisinin sürmesi ile beraber gündemde ne merak edilen konulardan bir tanesi de annelere yapılan yardımlar olmaktadır.

Çalışan ve çalışmayan annelere belirli şartları kapsamaları halinde belirli yardımlar yapılmaktadır. Yapılan bu yardımlar kapsamında maddi açıdan belirli ihtiyaçlarında karşılanmasında etkili olmaktadır. Yapılan 100 Euro devlet destekli imkânlar sayesinde büyük avantajlar elde edilmektedir.

Başvuru Şartları Nelerdir?

Ancak yapılan bu yardımla beraber 2020 yılında kısa da olsa bir değişikliğe gidildi. Yapılan bu değişiklikle beraberdaha öncelikli açıldı. Kısa zaman aralığında yapılan bu öncelik her ne kadar olumsuz gibi gözükse dahi çalışmayan annelere yapılacak olan yardım daha sonra açılacaktır. Bununla beraber e-devlet platformundan gerçekleştirilecek olan başvur kapsamında gerekli şartlarında taşınması gerekmektedir.

Yapılan yardımlar kapsamında belirli başvuru şartları aranmaktadır. Öyle ki bu noktada gerekli olan hususlar ile gerçekten ihtiyacı olan ailelere ulaşım imkânını daha da kolaylaştırmaktır. Bunlar arasında yer alan çalışan ve çalışmayan annelere yardım kampanyasında belirli hususların üzerinde durulmaktadır. Durulan bu hususlar ise şu sıra ile ilerlemektedir;

Öncelikle Ankara, Antalya Bursa, Elazığ, İstanbul, İzmir ve Malatya illerinden ikametgâhlarının bulunması gerekmektedir.

Yardıma başvuruda bulunacak annenin çocuk ile aynı yerde kalması gerekir.

0-60 ay aralığında çocuk sahibi olan anneler başvuru sağlamaktadır.

Kesin kayıt kapsamında tam zamanlı olacak şekilde çalışması gerekmektedir. Başka illerde bulunan ve part-time bünyesinde çalışan annelere henüz bu yardımdan faydalanamamaktadır.

Kesin kayıt kapsamında aylık gelirinin 5166 TL bünyesinden daha düşük olması gerekmektedir.

Başvurular Nereden Yapılacak?

Devlet destekli yardım kampanyalarının yanı sıra 2021 yılında ne zaman başvuru alınacağı bilinmemektedir. Öyle ki geçtiğimiz yıl kasım ayında başvuru alınmasının yanı sıra belirli değişiklikler kapsamında ufak değişimler yaşanmıştır. Bununla beraber bu yıl için resmi kurumların açıklaması beklenilmesi halinde E-devlet üzerinden başvuru imkânı sağlanmaktadır. Yapılan tarih açıklamasından sonra başvuru alanından eksiksiz ve kesin bir şekilde bilgileri doldurmanız gerekmektedir. Hatta bununla beraber e-devlet şifrenizi bilmiyor iseniz en yakın PTT şubesine giderek öğrenebilirsiniz.

Kaç Kişi Yardımdan Faydalanacak?

Yardım kampanyaları arasında yer alan annelere destek kampanyası sayesinde birçok anneye ulaşım sağlanmıştır. Ancak henüz tüm Türkiye’ye ulaşım sağlanmaması adına belli başlı şehirde uygulanma sağlanmaktadır. Bu şehirler arasında ise belirli şartları ve koşulları sağlaması ardında başvuru miktarları şu şekilde belirlenmiştir;