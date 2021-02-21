Büyükşehirlerde Yaşayanlara Bu Destek Ödemeleri Daha Fazla Verilecek! İşte Başvuru Koşulları

Birçok vatandaşımız yaşadı destek ödemelerinde yeni dönem başlıyor! Devletimiz salgın dönemiyle birlikte vatandaşlarımıza daha çok destek çıkmaya başladı. Yeni bir destek daha geldi fakat çok az vatandaşımız bunun farkında. İşte özellikle büyükşehirlerde yaşayan vatandaşlarımızın daha fazla yararlanacağı destek paketine dair detaylar haberimizde.

Salgınla birlikte tüm ülkece ikinci ve bu sefer daha ağır bir kapatma ile karşı karşıya kaldık. İlk kapatmanın ekonomik ve psikolojik etiklerinden kurtulmadan birçok vatandaşımız kendini kısıtlamaların ortasında buldu.

Sokak kısıtlamaları, hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamaları ve işletmelerin kapalı olması derken her vatandaşımız bu durumdan oldukça olumsuz etkilendi. Fakat en çok olumsuz etkilenen ise bu durumdan şüphesiz esnafımız oldu.

Esnafımız içinse devlet tarafından birçok destek ödemesi yapıldı. Fakat bunlar salgının döneminin çok uzaması nedeniyle yeterli olmadı. Şimdi ise esnaf vatandaşlarımız için bir destek ödemesi daha yolda… özellikle de bu destek paketinden büyükşehirlerde yaşayan vatandaşlarımız daha fazla yararlanabilecek! İşte o detaylar….

DEVLETTEN DEV ADIM

Devletimizden esnaflarımızı korumaya yönelik bir düzenleme geliyor!

Normalleşme adımları beklerken yaşanılan ikinci kapanma ve karantina önlemleri nedeniyle esnaflarımız oldukça zor vakitler geçirdi. Birçok vatandaşımız belki de hiç açılmamak üzere kepenk kapattı. İkinci dalganın ekonomideki etkileri daha ağır olmuşken ise devlet bu duruma seyirci kalmadı ve yeni bir çalışma başlattı.

Dükkanları olan vatandaşlarımız yeni bir destek geliyor. Devletimiz vatandaşlarımıza kira ödemelerinde yardımcı olacak!

Gelen haberlere göre ise kira ödemelerinin dışında vatandaşlarımıza farklı destekler de gelecek. Hem iş yerini kapatmış hem de iş yeri açık olan vatandaşlarımıza çeşitli destek ödemelerinin de olacağı gündemdeki bir diğer konu.

ÖDEMELER SIRAYLA OLACAK

Gelen bilgilere göre ise vatandaşlarımıza yapılan ödemeler sırayla yapılacak. Öncelik ise büyükşehirlerde çalışan ve ikametgâh eden vatandaşlarımız olacak.

DESTEK ÖDEMELERİN MİKTARI ŞEHİRDEN ŞEHRE DEĞİŞİYOR

Esnaflarımıza yapılacak olan destek ödemeleri ise yine şehirlere göre değişlik gösterecek. Kira ödemesi için büyükşehirler de olan vatandaşlarımız için 1000 Türk lirası destek yapılacakken diğer şehirler için 750 Türk lirası ila 550 Türk lirası arasında destek ödemleri gelecek.

BAŞVURULARI NEREDEN YAPILACAK

Vatandaşlarımız ise kira ödemeleri olsun ya da diğer destek ödemelerinin başvurularını e-devlet üzerinden yapacaklar.

ÖDEMELER NASIL YAPILACAK

Vatandaşlarımızın ödemeleri ise Ziraat Bankası üzerinden yapılacak. Salgının durumuna göre ise vatandaşlarımız için ek destekler gelecektir.