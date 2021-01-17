Büyük Müjde Sosyal Yardım Ödemeleri Değişti! 2021 Yılında Ne Kadar Oldu?

Ülkemizde uzun zamandan bu yana sosyal yardım ödemeleri gerçekleştirilmektedir. Ödemeler sayesinde ihtiyaç sahiplerinin geçimlerini daha kolay şekilde sağlamaları hedeflenmektedir. Üstelik sosyal devlet olmamız sayesinde nakit desteklere;

Eğitim yardımı,

Gıda yardımı,

Tıbbı ekipman yardımı,

Evde bakım yardımı gibi seçenekler de eklenmektedir.

Vatandaşlar ihtiyaç durumlarına göre yetkili birimlere bildirimlerini göndermektedir. Kişisel olarak inceleme altına alınan bildirimler çerçevesinde olumlu yanıtlar alınma ihtimali yüksektir. Böylelikle ihtiyaç sahipleri düzenli devlet yardımı temin etmiş olmaktadır. Devlet yardımlarını nakit olarak alanlar senelik artış da görmektedir.

Sosyal Yardım Ödemeleri 2021 Miktarları

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk sosyal yardım ödemeleri 2021 hakkında açıklamalarda bulunmuştur. Yardım miktarlarının ne olacağı milyonlar tarafından merak edilmektedir. Bilindiği üzere geçtiğimiz yıl da bu sene de devam eden bir salgın bulunmaktadır. Salgın kapsamında pek çok kimse yardım miktarlarının yükselmesini talep etmiştir.

Bakan, yapmış olduğu açıklamalarda 2021 yılı içerisinde de ödemelerde artışa gidildiğinin altını çizmiştir. Görüldüğü üzere devam eden salgın ödeme artış rakamlarında olumsuz sonuçlar getirmemiştir. Bu sayede ihtiyaç sahibi kimseler 2021 yılı içerisinde temin etmiş oldukları devlet ödeneklerini daha yüksek rakamlarda alacaktır. Artış için yeni talepler oluşturulmasına gerek bulunmamaktadır. Zira rakamlar otomatik olarak yükseltilecektir.

Sosyal Yardım Ödemelerinde Artış

Sosyal ve Ekonomik Destek Hizmeti (SED), Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından takip edilmektedir. Hizmetin;

Kimlere verileceği,

Başvuruların ne şekilde yapılacağı,

Miktarların ne olacağı da aynı bakanlık kontrolü altında belirlenmektedir.

Bakanlık yetkili birimlerinden gelen açıklamalar bu sene içerisinde yardım oranlarının ciddi miktarlarda artış göstereceği şeklindedir. Artış kapsamında vatandaşların salgın yüzünden olumsuz etkilenen refah düzeyleri yükseltilecektir. Yazılı şekilde gelen açıklamalar rakam artışının tüm yardım kalemleri için geçerli olduğunu da göstermektedir.

Zehra Zümrüt Selçuk tarafından basına bildirilen yazılı açıklama çocuklar için destek ödemelerinin devam edeceğini de kesinleştirmiştir. Selçuk yardım kapsamında SED tarafından 149 milyon TL ödeme yapıldığının altını çizmiştir. Rakamın 2021 yılı içerisinde artması hedeflenmiştir. Yardım alan çocuk sayısı ise 131 milyon şeklinde açıklanmıştır.

Sosyal Yardım Ödemeleri Neler?

Sosyal yardım paketlerinden farklı birimler farklı şekillerde yararlanabilmektedir. Yardım kalemlerinin geniş olması bu sonucun elde edilmesini sağlamaktadır. Aktif olarak verilen yardım hizmetlerinde ana başlıklar;

Korumalı İşyeri Desteği,

Çocuk Desteği,

Yaşlı ve Engelli Aylıkları şeklinde devam etmektedir.

Bakanlık özellikle Korumalı İşyeri konusunda titiz şekilde davranmaktadır. Bu paket sayesinde zihinsel ve ruhsal engelli olan vatandaşların özel sektörde istihdam etmeleri sağlanmaktadır. Sistem, rahatsızlığı devam eden vatandaşların toplum içerisine karışmasını da kolaylaştırmaktadır. Üstelik işyerleri bu kapsamda belirtilecek miktarda destek ödemesi de temin etmiş olmaktadır.

2021 Sosyal Yardım Ödeme Miktarları Ne Oldu?

Güncel sosyal yardım ödemelerinde miktarlar değişiklik göstermektedir. 2021 yılı içerisinde son açıklanan rakamlar üzerinden destek ödemeleri alınacaktır. Bu bağlamda ilk olarak korumalı işyerlerinde geçerli olan rakamlar değiştirilmiştir. Geçtiğimiz yılda alınan rakamlar bu sene her engelli birey için 914 TL’ye yükseltilmiştir. Evde bakım yardımında ise açıklanan sistemde 2021 yılının ilk 6 ayında 1657 TL yardım almak mümkündür.

Bakanlık açıklamaları yaşlı ve engelli aylıklarında da artış yaşandığını ortaya koymaktadır. Ancak burada verilecek olan rakamlar hastalık türüne göre değişim göstermektedir. Örneğin yaşlı aylıkları 2021 yılının ilk altı ayı için 763 TL olarak açıklanmıştır. SSPE gibi hastalık sahipleri için ödenen nakit yardımındaki rakamlar ise 1657 TL’dir.