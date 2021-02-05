Büyük Müjde! SGK ve SSK İmzayı Attı! 8 Yıl Erken Emeklilik

Açıklanacak olan yöntemler emeklilik şartları olan;

Yaş,

Sigorta,

Prim konularının daha kolay şekilde halledilmesini sağlayacaktır.

Erken emeklilik konusu süreyi maksimum 8 seneye kadar öne çekmektedir. Kesin sürenin hesaplanabilmesi için işe başlama zamanlarından prim sayılarına kadar pek çok detayın bilinmesi gerekmektedir.

Erken Emeklilikte Farklı Formüller Uygulanabilir

Çalışanların erken emeklilik için bir yöntem üzerinden hareket etmelerine gerek bulunmamaktadır. Zira çalışılan iş kolundan ne kadar süreden bu yana işe devam edildiğine kadar değişen nedenler emekliliği belirlemektedir. Bu süreçte uygulanması mümkün olan formüller arasında;

Askerlik borçlanması,

Doğum borçlanması,

İş görmezlik raporları sıklıkla uygulanmaktadır.

Yöntemlerin uygulanması daha önce de bahsedildiği üzere herkeste benzer sonuçlar getirmemektedir. Çünkü emeklilikte sigorta başlangıcı çok önemlidir. Sigorta başlangıcındaki bir günlük değişim bile emeklilikteki prim sayısını değiştirmektedir. Bundan kaynaklı olarak erken emekli olmak isteyenler sigorta başlangıç zamanlarına göre hesaplama gerçekleştirmeye özen göstermelidir.

Gereken Şartları Taşıyanlar 8 Sene Erken Emekli Olabilecek

konusunun gündeme gelmesinden sonra sistem içerikleri de açıklanmaya başlanmıştır. Bu sistem sigorta tecili yüzünden emekli olamayan vatandaşların yüzünü güldürecektir. Zira vatandaşlar 4 Ekim 2000 tarihinde ya da daha sonra sigorta tecili yaptıranlar sistemden istifade edebilecektir. Sistem aynı zamanda esnafların da yararlanabileceği şekilde tasarlanmıştır.

Resmi olarak açıklanan veriler sigorta tecilli konusunda sorun yaşamayanların tecillerini geçmişe yürütebilmelerini sağlayacaktır. TESK başkanı tarafından yapılan açıklamalar bu emeklilik şansını son fırsat olarak görülmesi gerektiği yönündedir. Zira SSK ve SGK tarafından bir daha bu gibi bir imkân tanınacağı zannedilmemektedir. Prim günü açısından emekli olamayanlar böylelikle ihtiyaçları olan gün sayısına erişim sağlayabileceklerdir.

8 Sene Erken Emeklilik Avantajı!

Çalışanlar 8 seneye kadar erken emeklilik sayesinde gelecek planlarını daha rahat şekilde yapabilecektir. Fakat erken emekli olabilmek için başvuru sisteminin harfiyen yerine getirilmesi gerekmektedir. Yoksa gerekli olan şartlara uygun olanlara herhangi bir otomatik tanımlama gerçekleştirilmemektedir. Fakat emeklilikte yaşa takılanlar için sistem kullanımı konusunda bir bilgilendirme yapılmamıştır.

Emeklilik şartlarının ikisini taşımalarına karşın yaş uygunsuzluğu yüzünden emekli olamayan geniş bir kitle bulunmaktadır. Bu sorunun ortadan kaldırılabilmesi için yeni yasa tasarıları gündem edilmektedir. Tasarı gelmesi halinde emeklilik dilekçesi erken verilebilecektir. Ancak bu kez de normal emeklilik yaşına gelinene kadar tam maaş alınamamaktadır. Alınacak olan maaş normal maaşların belli miktar aşağısında olmaktadır.

Hizmet Birleştirilmesi de Yapılabilecek!

Çalışanlar için erken emeklilik hesabında farklı kıstaslar gündeme getirilmektedir. Hizmet akitleri bu manada en çok dikkat edilen konu başlıklarından birini oluşturmaktadır. Ancak bazı vatandaşlar farklı iş kollarında mesai harcamıştır. Bu da zaman zaman emeklilik konusunda prim gün açısından sorun teşkil edebilmektedir. Yenilenen sistem bu alanda yaşanan sorunların giderilmesine yönelik adımlar da içermektedir.

Vatandaşlar böyle sorunlar yaşadıklarında hizmet birleştirme sisteminden istifade edebileceklerdir. Kurumlar arasında yaşanmış olan değişimler SGK bünyesinde birleştirilebilmektedir. Böylelikle erken emeklilik önünde yer alan bir engel daha kalkmış olmaktadır. Vatandaşlar özellikle salgın şartları yüzünden erken emekli olmanın yöntemlerini aramaktadır. Siz de kendinize uygun olan yöntem üzerinden dilekçenizi vererek emekliliğin keyfini sürmeye başlayabilirsiniz.