Büyük Müjde! Kredi Sicil Affı Geliyor! Hemde Kapsamlı

Kredi borçları pek çok vatandaşın ortak sorunu olarak gösterilmektedir. Hatta bireyler bir bankaya olan kredi borçlarını kapatabilmek için farklı bankalardan kredi çekme yoluna da gidebilmektedir. Durumun bu şekilde ilerlemesi işleri içinden çıkılamaz bir hale getirmektedir. Özellikle salgın döneminde;

Acil nakit ihtiyaçlarının giderilmesi,

Fatura ve borç ödemelerinin yapılması,

Sermaye eksikliği yaşanması kredi taleplerinin artmasına neden olmuştur.

Bankalar artık kredi teminlerinde daha temkinli olarak ilerlemelerine karşın halen ödeme sıkıntısı yaşayan geniş bir kitle bulunmaktadır. Kredi borçlarının zamanında ödenmemesi ya da hiç ödenmemesi ise vatandaşların sicillerini olumsuz olarak etkilemektedir.

Kapsamlı Sicil Affı Gelecek!

Kredilerin sicilleri olumsuz olarak etkilemesi yeni kredi teminlerini zora sokmaktadır. Hatta bir süre sonra bu tür bireyler açısından kredi çekebilmek neredeyse imkânsız hale gelmektedir. Devlet birimleri konu hakkında düğmeye basmıştır. Elde edilen haberler kredi sicil affı uygulamasının yapılacağı yönündedir. Uygulamanın gelmesi halinde;

Vatandaşların sicilleri temizlenecek,

Çekebilecekleri kredi oranlarında artış yaşanacaktır.

Ancak kredi sicil affının gelmesi herkesi alakadar etmemektedir. Zira sistemden istifade etmek isteyenlerin taşımaları gerekli olan belli başlı şartlar bulunmaktadır. Şartlara uyum sağlamayanlar için sicil affı başvurusunda bulunmak işe yaramayacaktır. Aftan yararlananların kredi notlarında da istenen yükselme sağlanacaktır. Böylelikle isimlere tanınan kredi miktarlarında yükselme avantajı elde edilmiş olacaktır.

Sicil Affından Kimler Yararlanabilecek?

Geçmiş yıllarda kredi ödemelerini geciktirmiş olmak,

Mücbir nedenlerden ötürü kredilerini ödeyememiş olmak,

İlerleyen zaman dilimlerinde borçlarını gecikmeli şekilde ödemiş olmak gibi maddeler bulunmaktadır.

konusu bu alanda yanıtı en çok merak edilen sorudur. Zira kredilerini ödeyememelerinden ötürü sicilleri bozuk olan milyonlarca farklı vatandaş bulunmaktadır. Sistemden istifade etmek isteyenlerin taşımaları gerekli olan şartlar resmi olarak yayımlanmıştır. Şartlar arasında;

Geçmiş yıllarda yaşadıkları sorunları arkalarında bırakanlar af ile birlikte yeni bir döneme merhaba diyeceklerdir. Sistemin kullanılabilir olması açısından başvuru sistemini kolaylaştırmıştır. Sistemden yararlanmak isteyenler bireysel şekilde başvuru ileterek geçecek sonuca göre kabul edilip edilmediklerini öğrenebilmektedir.

Sicil Affının Yararları Neler?

Ülkemizde kredi borçlarını ödeyemeyenler ya da eskiden bu gibi sorunlar yaşayanların sayısı çok fazladır. Bu da geçmiş dönem sıkıntıların geleceği etkilemesine neden olmaktadır. Örneğin eskiden borçları yüzünden problem yaşayanlar şimdi bankacılık hizmetlerini rahat bir şekilde kullanamamaktadır. Çünkü bankalar sicilleri bozuk olan vatandaşlar için imkanları kısıtlı tutmaktadır.

Pek çok vatandaş sicilleri uygun olmadığı için kredi kartı bile temin edememektedir. Resmi birimleri konu hakkında alınan şikayetlere göre yeni bir yol haritası belirlemiştir. Böylelikle gerekli olan şartları taşıyan kişiler için sicil temizleme artısı getirilecektir. Sicilleri temizlenenler kredi taleplerinin yanı sıra bankalardan kredi kartı da talep edebileceklerdir.

Kredi Borçları Nasıl Ödenir?

Sicil affı 2021 yılında belki de en çok konuşulacak olan konulardan biri olmaya adaydır. Ancak insanlar kredi konusunda bilinçlenmedikçe sicil aflarının getirilmesinin herhangi bir yararı olmayacaktır. Kredi borçlarının kolay bir şekilde ödenebilmesi için;

Kredilerin maddi duruma göre çekilmesi,

Kredi çekerken faiz oranlarının kontrol edilmesi,

Geri ödeme planlarının bütçeye göre yapılması gerekmektedir.

Sayılanlara ek olarak kredi borçlarının ödemelerinde de kredi kartlarının ödemelerinde de tarihlere dikkat edilmelidir. Zira son ödeme tarihinin bir gün bile geçmesi demek borca faiz uygulanması demektir. Üstelik bu şekilde hareket edenler otomatik olarak kredi notlarını da düşürmektedir. Aynı durum kredi kartı borçlarının asgari tutarlarını ödeme konusunda da geçerlidir. En iyi ödeme her daim dönem borcunun kapatılmasıdır.