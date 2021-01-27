Bu Şartları Sağlayan Anneler 8 Bin TL'ye Kadar Ödeme Alabilecekler

Annelere yapılan destek ödemeleri için yeni dönem başlıyor. Bu döneme göre yeni sezon da yapılacak ödemelerin toplamı 8 bin TL olacak işte haberim merak edilen detayları sizinle

Çocuğu olan anneler için bazı gelişmeler söz konusu, yeni anne olduktan sonra çocuktan dolayı ortaya çıkan sorumluluğun üstüne bir de maddi sıkıntılar ekleniyor. Devlet yeni anne olan kadınların üzerinden bu maddi sıkıntıları bir nebze de olsun karşılayabilmek adına dönem dönem hayata farklı farklı projeler geçirmekte, yeni doğum yapan annelere toplamda 8 bin TL ye kadar ödeme yapılacak. Ödemelerin bir kısmı periyodik olmak üzere bir kısmı ise tek sefere mahsus olacak şekilde yapılacak.

Annelerin doğum yaptıktan sonra doğum parası alabilmek için başvuru yapmaları gerekiyor. Eğer anne ilk defa çocuk sahibi oluyor ise birinci çocuk için 300 TL eğer anne ikinci kez çocuk sahibi oluyorsa 400 TL, eğer doğum yapan kadın 3. kez ve daha fazlası olan çocuk için bu ücret 600 TL olarak belirlendi. Anne toplamla 3 çocuk için bin 300 TL ödeme almış olacak.

Annenin ödeme almasındaki şart ise doğum yapmadan önce en az 3 ay olmak üzere sigortalı olması koşulu sunuluyor.

Buna ek olarak ise doğum yapan kadın eğer çalışmıyor ise babanın bu paraya başvurması durumunda parayı alma hakkı mevcut soğukta

Anneler doğum yaptıktan sonra süt parası için de başvuru yapabilirler, yeni dönem için 202 TL olarak belirlenen süt parası için Sosyal Güvenlik Kurumu'na başvuru yapmanız gerekmektedir. Doğum yaptıktan sonra hemen çalışamayan, doğum yapmış olan kadınlar için ise ilgili kurum tarafından verilen 7 bin 324 TL miktarında geçici iş göremezlik ödeneğinden faydalanabilecekler. Doğum yapan anneler bu koşulları sağlayıp başvuruda bulunarak bu ödemelerden yararlanabilirler.