Bu Haber Tüm Kredi Kartı Kullanıcılarını İlgilendiriyor! Kredi Kartlarına Yeni Düzenleme Geliyor!

Dünya son zamanlarda meydana global salgının yaralarını yavaş yavaş sarmaya çalışıyor. Ancak bu dönemde işlerini kaybeden ve işleri kötüye giden, bazı zamanlar sadece günü kurtarabilen kişiler için ekonomik zorluğun etkisi ise devam ediyor. İşte o ekonomik zorluğun çözümüne ilişkin bir iddia ortaya atıldı. Bilindiği üzere bankalar tarafından verilen kredi kartları, yine bankalar tarafından belirlenen limitler dahilinde kullanılabiliyordu. Şimdi ise devlet ve bankalar harekete geçti ve kredi kartlarının limitsiz olarak kullanılabileceği açıklandı.

Kısa vadede esnaf ve vatandaşları içerisinde bulunduğu dar boğazdan kurtarmak ve refah seviyelerini artırmaları sağlamak adına düzenlenmesi planlanan kredi limitleri kısa vadede Covid-19 salgının ekonomik sıkıntılarını giderebilir görünüyor. Ayrıca artırılan limitlerin daha sonradan banka taksitlendirilmesi ile yapılandırılmasının da önü açık. Bu sayede vatandaşlar kullandıkları kredi kartı borçlarını daha sonradan bankadan yapabilecekleri yapılandırmalar ile taksi taksit ödeyebilecekler.

Belirlenen limitsiz kartların kullanımının nasıl olacağı ise insanlar tarafından merak ediliyor. Limitsiz kart imkanından yararlanabilecek vatandaşlar daha öncesinde banka tarafından seçilerek belirlenecek. Yani isteyen herkes limitsiz kart sahibi olamayacak. Bankalar tarafından yeterli bulunan kimseler onay verdikleri takdirde alabilecekler. Bankalar tarafından verilen karara göre, bu kişiler kredi puanlarına ve aylık gelirlerine göre seçilecek. Herhangi bir başvuru söz konusu olmayacak. Bankalar tarafından seçilen müşteriler daha sonra tercih ettikleri iletişim kanalı ile ulaşılarak öyle bir ayrıcalıktan yararlanmak isteyip istemedikleri sorulacak. Alınan cevaba göre limitsiz kredi kartları basılarak ikamet ettikleri adrese gönderimi sağlanacak. Limitsiz kredi kartı kullanmayı seçen vatandaşlar ilerleyen dönemlerde dilerlerse kredi kartlarını yeniden limitli yapabilecekler.

Vatandaşların son zamanlarda yaşadıkları ekonomik sıkıntılara adeta ilaç gibi gelecek olan düzenlemeden her vatandaşın yararlanamayacak olması çoğu kesimi üzdü. Bankaların yüksek gelirli kişileri bu düzenlemeye alacağı düşünüldüğü için vatandaşlar “bu düzenlemeye asıl ihtiyacı olanlar düşük gelirli ve borç batağında olan vatandaşlardır” dedi.