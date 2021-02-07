Bu Haber Tüm Çalışanları İlgilendiriyor! Yıllık İzinler İle İlgili Flaş Gelişme!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasını taşıyan yıllık izin kararı dünkü Resmi Gazetede yayımlandı. Alınan bu kararda kullanılmayan yıllık izinlerin devredilebileceği duyuruldu. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. Maddesinin (B) fıkrası gereğince, Kamu Personeli Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esasların yürürlüğe konulmasına karar verildi.

AMAÇ SÖZLEŞMELİ PERSONELLERİN YILLIK İZİN HAKLARINI KORUMAK

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk yaptığı açıklamada çeşitli sebeplerle yıllık izin kullanmayan 4B’li sözleşmeli çalışanların yıllık izinlerinin bir sonraki yıla devredilebileceğini belirtti. Cumhurbaşkanı kararı ile çok önemli düzenlemelerin hayata geçirildiğini ifade eden Selçuk, 2020 yılında kullanılmayan yıllık izinlerin bu yıl kullanılabileceği bilgisini verdi. Getirilen düzenleme ile birlikte özellikle pandemi sürecinde gece gündüz çalışan sözleşmeli personellerin yıllık izin hakları korundu.

İş Kanununda bir işçinin yıllık ücretli izin hakkı olması için 1 yıllık çalışma süresini doldurmuş olması gerekmektedir. Çalıştığı süreye göre izin hakkı belirlenen işçiler bu süreye göre izin haklarını kullanabilirler. Bazı işverenler bir yılını doldurmamış olan çalışanlarına da avans izin hakkı verebilmektedir.

Bir yılını doldurmuş olan işçi ikinci yılı başladığı andan itibaren yıllık izinlerini kanunun öngördüğü sisteme uygun olarak kullanır. Bir yıldan beş yıla kadar çalışmış olan işçiye 14 günden az izin verilmezken 5 yıldan fazla 15 yıldan az çalışmış bir işçiye 20 günden az, 15 yıl ve daha fazla çalışmış olan işçiye 26 günden az yıllık izin verilmemektedir. Söz konusu izin süreleri asgari olarak belirlenmiştir. Dileyen işverenler hedeflerini tutturan işçilere ek olarak izin verebilir ya da toplu iş sözleşmesi ile izin sürelerini daha da uzatabilir. 18 yaşından küçük olan ve 50 yaşından büyük olan işçilere en az 20 gün izin verilecektir.

Bu zamana kadar tüm işyerleri çalışanlarının yıllık izinlerini o yıl içinde tüketmesini zorunlu kılıyordu. Yeni getirilen düzenleme ile birlikte kişilerin kullanmadığı yıllık izinler sonraki senelerde kullanılabilecek.