Bu Haber Kredi Kartı Kullanan Vatandaşları İlgilendiriyor! Değişiklik Kapıda

Kredi kartında bazı değişikliklere gidildi, Hazine ve Maliye Bakanlığı işlenen suçların gelirinin aklanması ve diğer suç niteliğini oluşturacak şüpheli olan işlemlere karşı mücadele etmeyi hedefliyor. Buna ilişkin yönetmelikte bazı değişikliklere gidildi. Yapılan değişiklikler neticesinde, kredi kartlarında nakit çekim 500 TL, kredi kartı harcaması 1250 TL'yi, geçmeyen kredi kartları için bilgi verme ve kimlik tespiti kalktı.

Kredi kartına ilişkin yapılan bu düzenleme 1 Mayıs itibariyle yürürlüğe girmesi planlanıyor.

Yapılan değişiklikler neticesinde ön ödemeli kartlar, emeklilik ve hayat sigorta sözleşmeleri, hayat sigortası sözleşmeleri, elektronik üzerinden yapılan para işlemlerinde kimlik tespit şartları değişti.

12 ay içerisinde çekim miktarı 500 TL'ye, aylık olarak harcama miktarı ve durum bakiyesi 1.250 TL'yi geçmeyen, fon transfer etmek amaçlanmayan, yalnızca mal ve hizmet satın alınmasında kullanılan ön ödemeli olan kartlarda kimlik tespiti istenmeyecek. Ayrıca MASAK’a bilgi aktarma sağlanmayacak, sınırın geçilmesi halinde ön ödemeli kartı bulunan kart sahibinin bilgileri alınacak. Herhangi bir şüphe duyulması durumunda kurula bildirilecek.

Teyit Bilgilerine İhtiyaç Duyulmayacak

Emeklilik sözleşmeleri, çalışmakta olan kişilerin ücretlerinden kesilerek yapılan emeklilik planı ve 1 sene içerisinde ödenecek prim miktarı 3 bin TL'den 5 bin tl'ye, tek primle olup miktarı 7.500 TL' den 12.500 TL'nin aşağısında olan yapılan hayat sigortası sözleşmelerinden yükümlüler bilgileri, teyit belgelerine ihtiyaç duyulmadan işlem yapılabilecek.

Ön Ödemeli Kart Nedir?

Ön ödemeli kart, kolayca işlem yapabileceğiniz Bankamatik kartı ve kredi kartından farklı olan kart çeşididir. vadesiz hesaba bağlı olmasına gerek yoktur, kart kullanıcısı karta istediği miktarı yükleyip harcama yapabilir. Market giyim ulaşım ve fatura ödeyebileceğiniz gibi aynı zamanda online alışverişlerinizde gerçekleştirebilirsiniz. Bu kartın diğer bir güzel özelliği ise 12 yaşından büyük çocuklar için kullanılabilir olmasıdır. Genelde bu kart yetişkinler tarafından kullanılabildiği gibi 12 yaşından büyük çocuğa sahip olan ebeveynler tarafından da çocukları için tercih ediliyor.