Bu Haber Kredi Kartı Kullanan Vatandaşları İlgilendiriyor! Değişiklik Kapıda

Kredi kartı kullanan vatandaşları, değişiklik bekliyor önümüzde ki aylarda yürürlüğe girecek olan değişikliğe ilişkin detaylar haberimizde. İşte, o haber

Bu Haber Kredi Kartı Kullanan Vatandaşları İlgilendiriyor! Değişiklik Kapıda

Kredi kartında bazı değişikliklere gidildi,  Hazine ve Maliye Bakanlığı işlenen suçların gelirinin  aklanması ve diğer  suç niteliğini oluşturacak şüpheli olan işlemlere karşı  mücadele etmeyi hedefliyor.  Buna ilişkin yönetmelikte bazı  değişikliklere gidildi.  Yapılan değişiklikler neticesinde,  kredi kartlarında nakit çekim 500 TL,  kredi kartı harcaması 1250  TL'yi,  geçmeyen kredi kartları için  bilgi verme ve kimlik tespiti kalktı.

Kredi kartına ilişkin yapılan bu düzenleme 1 Mayıs itibariyle yürürlüğe girmesi planlanıyor.

Yapılan değişiklikler neticesinde  ön ödemeli kartlar, emeklilik ve hayat sigorta sözleşmeleri,  hayat sigortası sözleşmeleri,  elektronik üzerinden yapılan para işlemlerinde kimlik tespit  şartları değişti.

12 ay içerisinde çekim miktarı 500 TL'ye,  aylık olarak harcama miktarı ve durum bakiyesi 1.250 TL'yi geçmeyen,  fon transfer etmek amaçlanmayan,  yalnızca mal ve hizmet satın alınmasında kullanılan  ön ödemeli  olan kartlarda kimlik tespiti istenmeyecek. Ayrıca MASAK’a  bilgi aktarma sağlanmayacak,  sınırın geçilmesi halinde ön ödemeli kartı bulunan kart sahibinin bilgileri alınacak. Herhangi bir şüphe duyulması durumunda  kurula bildirilecek.

Teyit Bilgilerine İhtiyaç Duyulmayacak

Emeklilik sözleşmeleri,  çalışmakta olan kişilerin ücretlerinden kesilerek yapılan emeklilik planı  ve  1 sene içerisinde ödenecek prim miktarı  3 bin TL'den 5 bin tl'ye,  tek primle olup miktarı 7.500 TL' den 12.500 TL'nin aşağısında olan yapılan hayat sigortası sözleşmelerinden  yükümlüler bilgileri,  teyit belgelerine ihtiyaç duyulmadan işlem yapılabilecek. 

Ön Ödemeli Kart Nedir?  

Ön ödemeli kart,  kolayca işlem yapabileceğiniz Bankamatik kartı ve kredi kartından farklı olan  kart çeşididir.  vadesiz hesaba bağlı olmasına gerek yoktur,  kart kullanıcısı karta istediği miktarı yükleyip harcama yapabilir. Market giyim ulaşım ve fatura ödeyebileceğiniz gibi aynı zamanda online alışverişlerinizde gerçekleştirebilirsiniz.  Bu kartın diğer bir güzel özelliği ise 12 yaşından büyük çocuklar  için kullanılabilir olmasıdır.  Genelde bu kart yetişkinler tarafından kullanılabildiği gibi 12 yaşından büyük çocuğa sahip olan ebeveynler tarafından da  çocukları için tercih ediliyor.

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