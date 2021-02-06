Bu Bankalar Herkese Kefilsiz Gelir Belgesiz Koşulsuz Şartsız Kredi Veriyor!

Koronavirüs salgını tüm dünyayı ekonomik olarak kötü etkilemesi ile birlikte vatandaşların da nakit ihtiyacı giderek arttı. Çoğu banka, vatandaşların bu zor süreçte yanında olmak için çeşitli kredi paketleri hazırladı. Çalışan ve düzenli olarak gelir sahibi olan kişilerin yanı sıra çalışmayan ve sigortası olmayan kişiler için de kredi kampanyaları oluşturuldu. Kefilsiz, gelir belgesiz kredi çekmek isteyen vatandaşlar bu kampanyaları hazırlayan bankaların hangileri olduğunu araştırıyor. İşte maaş bordrosu ya da gelir belgesi göstermeden kredi çekebileceğiniz bankalar...

TEB GELİR BELGESİZ KREDİ 2021

TEB, gelir belgesi istemeden kredi fırsatı sunan bankalardan biridir. Özellikle ihtiyaç kredisi kullanımlarında gelir belgesi detayına takılmayan banka, gelir belgesi göstermeden kredi çekmeniz için karşılamanız gereken koşulları açıkladı. Bu koşullar şunlardır;

•Gelir belgesi göstermeden kredi çekmek isteyen vatandaşın Kredi notunun iyi olması gerekmektedir.

•Bunun yanı sıra kredi başvurusu yapacak olan vatandaşın TEB müşterisi olması, bankanın kredi kartını kullanıyor olması ve herhangi bir şekilde bankaya borcu olmaması gerekmektedir.

Söz konusu koşulları karşılayan vatandaşlar gelir belgesi ve kefil göstermeden internet şubesi üzerinden kolayca başvurularını gerçekleştirebilir.

36 aya varan vade seçenekleri sunan TEB gelir belgesi olmadan maksimum 12 bin 500 liraya kadar kredi çekmeye izin veriyor. Bu fırsattan yararlanmak isteyen vatandaşlar kendilerine en yakın TEB şubesine giderek ya da cepte internet şubeleri üzerinden başvurularını gerçekleştirebiliyorlar.

ENPARA KEFİLSİZ GELİR BELGESİZ KREDİ 2021

QNB Finansbank’a bağlı olan Enpara son zamanlarda gelir belgesiz kredi verdiği için adından sık sık söz ettiriyor. Bunun yanı sıra kredilerde masraf talep etmediği için de oldukça avantajlı konumda bulunuyor. 1000 ile 60 bin lira aralığındaki kredileri 36 aya kadar vadelendirme seçeneği ve düşük faiz oranları sunuyor. Enpara, kredi çekmek isteyen vatandaşlara gelir belgesi kefil veya şart karşılamasını istemeden kredi imkanı veriyor. Enpara kredi başvurularınızı banka şubelerinden ya da internet şubeler üzerinden kolayca gerçekleştirebilirsiniz.

GELİR BELGESİZ KREDİ VEREN DİĞER BANKALAR

ING Bank, Akbank, Garanti Bankası, İş Bankası gibi bankalar da gelir belgesi talep etmeden belirli bir limite kadar kefilsiz ve gelir belgesiz kredi veriyor.