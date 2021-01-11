Bu 7 Bankaya Kredi ve Kredi Kartı Borcu olanlara iyi haber geldi!

Kredi ve kredi kartı borçları vatandaşların uzun zamandan bu yana sıkıntı yaşadıkları konu başlıklarından biridir. Ancak elde edilen veriler 2020 yılı içerisinde sıkıntısının büyüdüğünü göstermektedir. Bu çerçevede kredi borcu olanlar için de kredi kartı borcu olanlar için de yeni düzenlemelere gidilmektedir.

Kamu bankaları,

Özel bankalar iki sistem üzerine de bireysel şekilde açıklamalarını duyurmuşlardır.

Açıklanacak ilgili bankalara borçlu olanlar salgın döneminde rahat bir nefes alabilecektir. Çünkü bankalar borçların yeniden yapılandırılmasından taksitlerin ertelenmesine kadar alternatif çözüm önerileri getirmektedir.

Kredi Kartı Borcu Olanlara Alternatif Öneriler Sunuldu!

Pandemi yüzünden işsiz kalan bireyler açısından kredi ve kredi kartlarının borçlarının ödenmesi imkansız hale gelmiştir. İsimleri liste olarak verilecek olan bankalar müşterileri için;

Yeniden yapılandırma,

Limit artışı gerçekleştirme,

Erteleme gibi öneriler sunmuşlardır.

Bankaların kredi borcu düzenlemesi konusunda yaptıkları açıklamalar durumun tamamen isteğe bağlı olduğunu göstermektedir. Zira sistem sadece başvuran müşteriler için geçerli kılınmaktadır. Bu çerçevede başvuru şeklinde olduğu kadar başvuru zamanında da dikkatli davranılması istenmektedir. Zira açıklanan ayrıcalıklar sadece belli bir zaman dilimi için geçerli tutulmaktadır. Aynı şekilde tüm bankalar değil sadece ismi verilecek olanlarda yapılandırmaya gidilebilecektir.

Hangi Bankalar Kredi Kartı Borçlarını Yeniden Düzenliyor?

Covid-19 Salgını yüzünden borçlarını ödeyemeyen vatandaşlar talepleri ile birlikte yeni ödeme planlarına sahip olabilecektir. Kredi kartı olanlara müjdeli haber veren bankalar;

Yapı Kredi Bankası,

ING Bank,

QNB Finansbank,

TEB,

Garanti Bankası,

Ziraat Bankası,

Türkiye İş Bankası şeklindedir.

Kredi ve Kredi Kartı Borçlarında Yapılandırma

İlgili kararın açıklanmasında BDDK etkilerinin olduğunun da altı çizilmektedir. Bilindiği üzere salgın için henüz herhangi farklı bir çözüm önerisi bulunmamaktadır. Bu neden yüzünden ekonomik olarak istenen seviyelere gelinebilmesi açısından bankalardan yeni hamlelerin gelmesi beklenmektedir. Özellikle faiz oranlarında meydana getirilecek bir düzenleme gündemdedir. Bankalardan resmî açıklama gelmesi halinde açıklamalar anlık olarak yayımlanacaktır.

Kredi ya da kredi kartı borcu olanlar yapılandırma sistemlerinden istekleri çerçevesinde istifade edebilmektedir. Bu çerçevede bankaların otomatik olarak işlem görmediğinin altı çizilmektedir. Yapılandırma başvurunun da belli şartları bulunmaktadır. Yani her borç yapılandırma kapsamında alınmamaktadır. Şartlar bankadan bankaya göre değişim gösterebilmektedir.

Değişim göstermeyen konu başlığı bankaların yapılandırma başvuru sistemi olarak açıklanmaktadır. Öncelikle yapılandırmada bireysel şekilde hareket edilmesi çok önemlidir. Buradan da belli olduğu üzere biri bir başkası yerine yapılandırma talebi gönderememektedir. Taleplerin kişisel olarak bireysel müşteri temsilcilerine verilmesi istenmektedir.

Kredi borçlarının yapılandırılması için müşteri temsilcileri öncelikle analiz sürecini tamamlamaktadır. Borcun yapılandırmaya uygun olması halinde sıra yeni ödeme planlarının hazırlanmasına gelmektedir. Planların hazırlanması sırasında;

Vade miktarları,

Aylık taksit tutarları,

Erteleme sistemleri,

Yeni faiz sistemi kişilerin maddi durumlarına göre belirlenmektedir.

Böylelikle borçlarını ödeyemeyen vatandaşların kalan borçları yeniden ödemeye başlamaları sağlanmış olmaktadır.

Kredi ve Kredi Kartı Borçlarının Yapılandırılması Avantajlı Mı?

Ülkemizde yapılandırma konusu pek çok farklı alanda gündem yaratmaktadır. Özellikle vergi borçlarının silineceğini düşünerek yapılandırmaktan çekinen milyonlarca vatandaş vardır. Ancak yapılandırma her daim vatandaşların avantajına olacak sonuçlar getirmektedir. Çünkü yapılandırılmayan borçlar her geçen gün faizle artmaktadır. Yapılandırmayla;

Ödemeleri belli süre erteleme,

Faiz oranlarının silinmesi,

Ana borçlarda indirim gibi artılar elde edilebilmektedir.

Banka borçlarının yapılandırılması adına sayılan artı yönler her banka için geçerli değildir. Bazı bankalar farklı politikalar uygulamaktadır. Buna bağlı olarak farazi şekilde hareket edilmesi önerilmemektedir. Bunun yerine hangi bankaya borç varsa o banka ile görüşülmelidir.

Güncelleme Tarihi: 11 Ocak 2021, 21:53