Brexit Etkisi: Borsa İşlem Hacminde Amsterdam, Londra’yı Geride Bıraktı

İngiltere ve AB arasında yıllardır devam eden Brexit süreci 1 Ocak itibariyle resmen sona erdi. Ancak Brexit sürecinin bitmesiyle, İngiltere ve AB arasındaki bazı süreçlerde değişimler yaşandı. Bu değişimlerden en önemlilerinden biri de finans piyasalarında olduğu. Avrupa’nın en büyük mali piyasası olan Londra, bu özelliğini kaybetti.

Amsterdam piyasasının hacmi İngiltere’yi geride bıraktı

Son bir ayda Londra piyasasının ticaret hacmi günlük 8,6 milyar Euro olurken, Amsterdam piyasası ise 9,2 milyar Euro’ya ulaştı. Bu değişimin en önemli nedenlerinden biri, AB merkezli bankaların işlemlerini, daha önce olduğu gibi Londra üzerinden yapamıyor olması. Böylelikle Londra merkezli finans şirketlerinin işlem hacmi düştü ve komisyon gelirleri zayıfladı. İngiltere Merkez Bankası Başkanı Andrew Bailey, konuyla ilgili olarak AB’ye “Londra’yı devre dışı bırakmayın” uyarısını yaptı. Bailey, AB’nin finans piyasalarından Londra’yı dışlamayı planladığına dair bazı belirtiler gördüğünü ifade etti.

Londra borsası ülkenin toplam gelirinin yüzde 7’sini oluşturuyor

İngiltere tarafından yapılan açıklamada, müzakerelere açık olunduğu ve eşdeğerlilik statüsünün verilmemesinin ülkeye zarar vereceği ifade edildi. Daha önce AB merkezli hisselerin alım satımının Londra üzerinden gerçekleştiğini ve şimdi AB kurumlarının tavsiyesinin ardından bu işlemlerin diğer ülkelere kaydığını ifade eden yetkililer, bu durumun kimsenin çıkarına olmadığını söyledi.

Londra borsası yıllık 135 milyar sterlinlik geliri ile ülkenin toplam gelirinin yüzde 7’sine tekabül ediyor. Bu gelirlerin önemli kısmı finans kurumlarının alım satım komisyonlarından oluşuyor ve Brexit’in ardından bu gelirler zayıfladı. Öte yandan Londra’da finans sektöründen şu ana kadar 7 bin iş AB finans merkezlerine kaydı ve tahminler, istihdamdaki kaybın 50 bini bulabileceği yönünde.