Borcu Olanların yüzünü güldüren karar! O Tarihe Kadar Ertelendi!

Bu hafta kredi ve kredi kartı borçları peş peşe ertelemeler gelecek! İlk olarak kamu bankalarından ön ayak olacağı kredi ve kredi kartı borç erteleme gerçek oluyor! Bugün esnaflar için gerçekleşen borç ve borç erteleme talepleri daha sonra vatandaşlar içinde gerçek olacak! İşte borçların ertelenmesiyle ilgili o haber!

Dünya genelinde ve ülkemizde yaşanan pandemi sürecinin olumsuz getirisi olarak ortaya çıkan ekonomik problemler ülkemizde de hissedilmeye devam ediliyor. Salgın döneminin başından itibaren devlet tarafından salgının seyrini kontrol altına alarak toplum sağlığını korumak adına bir takım tedbirler uygulanıyor. Bu tedbirler arasında sayılabilecek olan sokağa çıkma kısıtlaması ile birlikte bazı iş yerlerinin faaliyetlerine ara verilmesi vatandaşlara zor günler yaşatmaya devam ediyor.

Esnafın Kredi Borcu Ertelenecek

Alınan tedbirler gereği kapanan işletmeler çalışanlarını olduğu kadar iş yeri sahiplerini de mağdur etmişti. Vatandaşların yaşadığı mağduriyeti yakından takip eden devletimiz ise vatandaşlara ekonomik anlamda rahat bir nefes aldırabilmek adına bir dizi yardım kampanyaları düzenlemişti. Bu yardım kampanyalarının başında gelenbirçok vatandaşın yüzünü güldürmüştü. Maddi destek paketinin yanı sıra devlet tarafından sunulan eğitim, gıda, temizlik ve sağlık bilgisi yardımları da vatandalar tarafından yoğun ilgi görmüştü. Sunulan yardım paketleri ve kampanyaları salgın sürecinin başından itibaren çeşitli evreler ile sunulmaya devam ediliyor. Devlet bu noktada vatandaşların yanında olmaya kararlı. Ancak kısa sürede ülkemizi de etkisi altına alarak piyasa dengelerinin değişmesine neden olan salgın sürecinin beklenenden uzun sürmesi beraberinde bir dizi problemi de tekrar gündeme getirmiş durumda. Sürecin uzamasıyla gelir kaybına uğrayan vatandaşlar bir başka seçenek olarak sunulanimkânlarından da faydalanmıştı. Bankalar tarafından sunulan bu kredilerden yararlanmış olan vatandaşlar kısa vadede rahat bir nefes almıştı. Ancak banka ve vatandaş arasında yapılan anlaşma gereği alınan kredinin geri ödeme tarihi yaklaşınca vatandaş tekrar zor duruma düştü. Bu durumun temel sebebi olarak da yeni tip korona virüs salgını gereği devlet tarafından alınan tedbirler gösterilebilir. Gelinen noktada vatandaşların tekrar bir mağduriyet yaşamasını istemeyen yetkililer konuyla alakalı yeni bir takım düzenlemelere imza attı. Yapılan açıklamalara göre belirtilen kredi ödeme seçenek ve tarihlerinde esneklik gösterilecek.

Pandemi döneminin olumsuz getiresi ile birlikte ekonomik anlamda zor durumda kalan esnafın yüzü gülecek. Salgının seyrini kontrol altına alarak toplum sağlığını korumak adına alınan tedbirler gereği gelir kaybına uğrayan esnaflar çareyi bankalardan sunulan devlet destekli esnaf kredisi fırsatından yararlanmakta bulmuştu. İş yeri kapanan ve giderlerini karşılamakta zorluk çeken esnaflara sunulan esnaf destek paketi kapsamında bu yardımdan faydalanan esnaflar geri ödemekte zorlandıklarını dile getirmişlerdi. Alınan tedbirler gereği gelir kaybına uğrarken giderlerini karşılamakta zorlanan esnafların imdadına bu karar yetişti. Karar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklandıktan sonra Resmi Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Alınan karara göre Halkbank esnaf kredisi seçeneğinden yararlanan esnaf ve sanatkârların ödemesi 6 ay ertelenecek. Aynı zamanda kapanan iş yerleri sahiplerinin ödemesi gereken vergiler de geçtiğimiz zaman diliminde ertelenmişi. Karar kapsamında kredisi ertelenen esnaf ve sanatkârlar için esnaf kredisi erteleme şartları da bulunuyor. Karar ile birlikte erteleme talebinde bulunan esnaf ve sanatkârların erteleme dönemi boyunca çalışan sayısını azaltmayacaklarını taahhüt etmeleri gerekiyor. Belirlenen şartlar tamamlandığı takdirde pandemi sürecinde kredi desteği almış olan esnaf ve sanatkârlar borçlarını erteleme fırsatından yararlanabilecekler.

Esnaf Tekrar Kredi Alabilecek

Açıklanan karar ile birlikte borçlarını erteleme talebinde bulunanlar tekrar kredi alabilecek. Esnafa yeni kredi imkânı borçları erteleme talebinde bulunduğu an banka tarafından sunulabilecek. Bu kapsamda bankalar tarafından göz önünde bulundurulan kredi açma işlemine engel teşkil edecek durumlar görmezden gelinecek. Ertelenen krediler için ise süreç sonuna kadar takip edilecek.