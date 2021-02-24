Borcu olanlara yapılandırma müjdesi! 10 Milyon kişi başvurdu!

Kredi borcu olanlar için olanaklar tanımlanmaya başlanmıştır. Bu kapsamda vatandaşların borçlarını ödemeleri bakımından alternatif fırsat sunumları gerçekleştirilmektedir. Bilindiği üzere salgının sağlık alanından sonra ekonomik etkileri de can yakıcı şekle gelmiştir. Bu çerçevede bankalar ekonomideki nakit ihtiyacı için kredi tanımlamaları gerçekleştirmiştir. Tanımlanan kredilerde;

Ödemeler bakımından taksit ertelenmesi,

Kredi faiz oranlarında indirimler,

Kredi vadelerinde yükselme gibi avantajlar tanımlanmıştır.

Salgın devam ettiği için ekonomik etkiler de sürmektedir. Bu durum yüzünden pek çok kitle yeni çektikleri kredileri de eskiden var olan kredileri de ödeme konusunda sorun yaşamaktadır. Devlet desteği ile birlikte bankalar tarafından atılan adımlar ödemeler bazında işleri kolaylaştırmaktadır.

Yapılandırma Fırsatı Geldi

Borçlular için yapılandırma fırsatları gelmeye devam etmektedir. Salgın kapsamında ödenemeyen borçların yapılandırılması sayesinde vatandaş rahat bir nefes almıştır. Yapılandırma özellikle sağlanan indirimler bazında vatandaşın işine yaramaktadır.

Kredi borçları

Kredi kartı borçları

Vergi borçları

Öğrenim kredisi borçları zamanında ödenemediğinde faizli hallerine bürünmektedir.

Borçların faiz oranları yüzünden anaparanın da üzerine çıkması söz konusudur. Ancak yapılandırma başvuru yapanlar için durumlar değişim göstermektedir. Çünkü yapılandırma sadece taksit oranlarının değişmesi demek değildir. Yapılandırılan borçlarla birlikte vatandaşlar borçlarına eklenmiş olan faiz oranlarında da indirim görmektedir.

Yüksek Faizlerden Ötürü Borcunu Ödeyemeyenlere Müjde

Yüksek faiz oranları ana borç ödemeleri konusunda insanların sıkıntı çekmesine neden olmaktadır. Yaşanan salgın ise sorunların derecesini artırmaktan başka bir şey yapmamıştır. Bu neden yüzünden başlatılan borçların yapılandırılması kampanyasından milyonlarca vatandaş istifade etmiştir. Başvurulardan elde edilen sonuçlar;

İki yüz milyar borcun silindiği,

Silinen borçların üzerine enflasyon farklarının eklendiği şeklindedir.

On Milyon Kişi Başvuruda Bulundu

Yapılandırmanın en iyi yönlerinden biri ana borçların adeta yeniden hesaplanması olarak sayılabilmektedir. Bu sayede yüksek faiz oranları bazında indirim elde edilmiş de olmaktadır. Böylelikle faiz oranları yüzünden borçlarını ödemeye yanaşmayanlar da rahat bir nefes alabilmektedir. Tabi yapılandırma sistemine dahil olunabilmesi için kişilerin borçlarının yapılandırmaya uygun olması ve şahsi başvuru şartları aranmaktadır.

Resmi birimler tarafından açıklanan kredi borçlarının yapılandırılması sistemi kendi içerisinde ek özellikler bulundurmaktadır. Öncelikle borç yapılandırmalarında herkes için aynı sonuçlar çıkmamaktadır.

Borç miktarı,

Ne zaman borçlanıldığı,

Borcun ne kadarlık kısmının ödendiği,

Ödenmeyen borcun miktarı,

İşlemiş olan faiz oranının ne olduğu gibi kıstaslar borçların yapılandırma sonuçlarında etkili olmaktadır.

Resmî açıklamalar sonlanan yapılandırma başvurularından ne kadar kişinin yararlandığını da kesinleştirmektedir. Zira elde edilen veriler ışığında yapılandırma talebinde bulunan vatandaşların ortalama sayısının on milyon olduğundan bahsedilmektedir. Yapılandırılan borçlar faiz oranları açısından avantaj sağlanmaktadır. Lakin avantajdan istifade etmek isteyenlerin taksitlere dikkat etmesi elzemdir. Özellikle ilk üç taksit muhakkak zamanında ödenmek zorundadır.

Yapılandırmada Hesaplama Nasıl Gerçekleştiriliyor?

Yapılandırma hesaplama sistemi de resmi birimler tarafından açıklanmıştır. Bu sayede herkes için aynı sistem uygulamaya alınmaktadır. Sistemin benzer olması adilane hareket açısından sorun yaşanmaması anlamına gelmektedir. Yapılandırmada esas olarak alınan özellikler;

Yİ-ÜFE %0,35 katsayısı,

6 ya da 18 ay taksit uygulanması,

Hesaplanan Yİ-ÜFE oranlarından indirim yapılması şeklindedir.

Hesaplamalardan sonra gerçekleştirilecek olan indirimler ödemelerle alakalıdır. Özellikle ilk iki taksit süresi boyunca borçlarının tamamını ödeyecek olanlar için borç tutarı %50 oranında aşağı çekilebilmektedir. Yapılandırmadan istifade edilebilmesi için ilk iki taksitin farklı bir önemi daha bulunmaktadır.

Vatandaşlar ilk iki taksitlerini zamanında ödemeleri halinde elde etmiş oldukları hakları kaybedeceklerdir. Sistem bir takvim yılında iki taksitin süresinde ödenmemesi şeklinde açıklamalarla ifade edilmektedir.

Güncelleme Tarihi: 24 Şubat 2021, 20:44