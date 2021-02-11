Borçların Tümü Siliniyor! Anapara da Faizlerde Siliniyor

Yüz binlerce kişi bu haberi bekliyor. Özellikle borcu olanlar borçlarından tamamen kurtulabilecek. Açıklamanın ardından süreç başladı ve hala devam ediyor. Borçları yapılandırma fırsatından birçok kişi faydalanabilecek. Borcu olan kişiler bu borçlarını ödeyemedikleri için faizler üst üste gelmiş ve borçları artmış durumda. Bu durumda borçlarını ödemek isteyen kişiler yapılandırma yaparak borçlarından kurtulabilecek. Taksitli bir şekilde borçlarını ödemek isteyen kişiler için müjde niteliğinde haber yetkililerden açıklandı.

Yetkililer tarafından yapılan açıklamaya göre yapılandırma imkânları sona ermesine rağmen faizleri sildirme imkânları mart ayına kadar devam edecek. Genel sağlık sigortası kapsamında yapılandırma mart sonuna kadar devam edecek. Buna ilişkin borcu olanlar borçlarını sildirebilecek. Bu fırsattan yararlanmak isteyen vatandaşların Mart ayı sonuna kadar gelir testine girmesi gerekmektedir. Gelir testi sonrasında ise vatandaşlar yapılandırdıkları borçlarını ödemeye başlayabilecekler. Belirli bir seviyede ödeme sağlandığında da borç üzerinde birikmiş olan faizler silinecek.

200 Milyar Borç Yapılandırıldı

Gelir testinin ardından ödeme güçlüğü olduğunuz borçlarınızdan tamamen kurtulabilirsiniz. Borç sildirme işlemi için ilk olarak gelir testinizi yaptırmanız gerekmektedir. Gelir testinizin sonucuna göre borcunuzun tamamını sildirerek ödemekten muaf olabiliyorsunuz. Vergi pirim borcu yapılandırma işlemleri ise sona erdi. SGK tarafından yapılan açıklamaya göre 1 milyon 770 bin kişinin borcu tekrar yapılandırıldı. Yapılandırılan borçların toplam tutarı ise 90 milyar olarak açıklandı. Borçların yapılandırılmasının ardından da 2,75 milyar TL tutarında ödeme alındı.

Ödemekte Zorlanan Vatandaşa Gelir Testi Fırsatı

Diğer vergi borcu yapılandırma işlemleri için ise toplamda 7 milyon 679 bin vatandaş başvuruda bulundu. Vatandaşlarında 110 milyar liralıkişlemi gördü. Yapılan açıklamaya göre de 4,1 milyarlık borç ödemesi alındı. Yapılandırılan borçların ödeme tarihleri de belli oldu. Şubat ayı içerisinde kamuya olan borçların ilk taksiti başladı. Buna görede mart ayında başlayacak.

Borçlarını ödemekte zorlanan vatandaşlar gelir testine tabi tutularak durumları analiz ediliyor. Genel sağlık sigortası kapsamında tüm vatandaşlardan alınan vergi yükünden kurtulmak isteyen vatandaşlar gelir testi ile bunu sağlamaktadır. Gelir testi sonuçlarına göre asgari ücretin aile içinde bölünmesi halinde değerlendiriliyor. Asgari ücretin 3’te 1’inden az miktarda kişi başına pay düşmesi halinde vatandaşlar GSS borçlarını sildirebiliyorlar. Hane başına düşen gelir miktarının 1192,50 TL den az olması borçları sildirmek için yeterli olarak değerlendiriliyor.

Gelir testi normal şartlarda Genel Sağlık Sigortasının başladığı bir ay içerisinde yapılması gerekir ve çıkan sonuca göre borç sildirilir. Fakat bu süreyi kaçıranlar ve daha önce hiç gelir testi yaptırmayan vatandaşlar için yeni düzenleme ile tekrar bir hak tanındı. Bu tanınan hakka göre kişiler Mart ayının sonuna kadar gelir testlerini yaptırmak zorundalar. Aksi halde borçlarını sildirmenin farklı bir yolu bulunmuyor. Gelir testinin ardından ödeme durumunuzun olmadığını belgelemenizin ardından gelir borçlarınız ve faizleriniz silinmektedir.

Ayrıca Genel Sağlık Sigortası borcu bulunan vatandaşlar hastanelerde SGK üzerinden hizmet alamamaktadırlar. Fakat mağduriyetin giderilmesi amacı ile prim borcu olanlara da bir süredir muayene hakkı tanınıyordu. Fakat yapılan düzenleme ile bu süre biraz daha uzatılarak tüm vatandaşların sağlık hizmeti almalarına olanak sağlandı. Yalnızca özel hastanelerden yararlanamayan prim borcu olan kişiler devlet ve üniversite hastanelerinden yararlanabilmektedirler.

Genel Sağlık Sigortası borcu aylık olarak 107,32 TL olarak vatandaşa yansıtılıyor. Bu kapsamda prim ödemesini yapmayan vatandaşların bu ödemeleri kesinlikle yapmaları tavsiye ediliyor. Buna göre yapılan çalışmalarda hastanelerden alınan hizmetlere kısıtlamalar getirilebilir.

Güncelleme Tarihi: 11 Şubat 2021, 13:20