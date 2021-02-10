Borçların Tümü Silinecek! Anapara Da Faizler De Siliniyor!

Pandemi süreci hem kurumların hem de vatandaşların ekonomik olarak olumsuz etkilenmesine neden olmuştur. Devletten konu hakkında alternatif yardımlar gelmeye devam etmektedir. Üstelik yardımlar sadece nakit desteği başlığı altından da sunulmamaktadır.

Vergi borçlarının ertelenmesi,

Alınacak olan vergi oranlarının düşürülmesi,

Vergi ve prim borçlarının yapılandırmaya tabi tutulması da destekler arasındadır.

Destekler görüldüğü üzere her alanda uygulanacak şekilde ayarlanmaktadır. Bu sayede vatandaşların ekonomik sorunlarının giderilmesi beklenmektedir. Ekonomik sorunların giderilmesi ülke ekonomisinde de etkilerini gösterecektir. Kamu bankaları ve özel bankaların destek sistemleri ile de birlikte iç pazardaki nakit sorununun giderilmesi beklenmektedir.

Borçların Tamamından Kurtulma Avantajı!

Borçların silinmesi konusu vergi ve prim borcu olanları alakadar etmektedir. Zira kampanya kapsamında var olan borçlar tamamen silinmiştir. Yeni bir yapılandırma sistemi devreye sokulduğu için vergi borcu olanlar rahat bir nefes alabilmek şansı elde etmişlerdir. Ancak devlet bu kampanya kapsamı için geçerli bir başvuru zamanı belirlemiştir. Son başvuru süresi de tamamlandığı için;

Vergi borçları,

Prim borçları için yapılandırma sona erilmiş kabul edilmektedir.

Vergi ve prim borçlarında başvuru süresi dolmuş olmasına karşın GSS borçları olanlar için süreç devam etmektedir. Açıklanacak olan şekilde bireysel başvurularını iletenlerin borçlarından tamamen kurtulma şansları bulunmaktadır.

Borcu Olanlara Yapılandırma Fırsatı Geldi

SGK yapılandırma taleplerinden sonra elde edilen sonuçları basın aracılığı ile açıklamıştır. Bu çerçevede temin edilen resmî açıklamalar;

1 milyon 770 bin kişinin yapılandırma talebi yaptığını,

90 milyar liralık borcun yapılandırıldığını,

2,75 milyar liranın ise tahsil edildiğini göstermektedir.

Resmî açıklamalar çerçevesinde farklı yapılandırma taleplerinin temin edildiğinin de altı çizilmektedir. Böylelikle salgın yüzünden ödenemeyen borçların faizlerinden de indirim kazanılmış olmaktadır. Yapılan açıklamalar sosyal güvenlik dışında kalan borçlar için 7 milyon 679 vatandaşın başvurduğunu göstermektedir. Vatandaşların yapılandırma sonuçları kısa sürede verildiğinden ödeme aşamasına gelişmesi mümkün olmaktadır.

KYK yapılandırma sistemler de bu sene içerisinde milyonlarca başvuru alınmıştır. Yapılandırma sonrasında üniversite eğitiminde kredi alanlar borçlarından kurtulabilmektedir. KYK ödemelerinde iki ayda bir hareket edilmesi imkanlar dahilindedir. Ödemeler rahat olduğu için kişilerin maddi sıkıntı çekmemesi sağlanmaya çalışılmaktadır.

Genel Sağlık Sigortası Prim Borcundan Kurtulmak Mümkün

Vergi ve prim borçlarında yapılandırmadan sonra ödeme aşamasına geçilmektedir. Genel Sağlık Sigortası borcu olanlar için ise durum farklıdır. Bu borçlar sağlık sistemlerinden istendiği şekilde yarar sağlanamamasına neden olmaktadır. Özellikle salgın sürecinde sigortanın önem derecesi de artış göstermektedir. Bundan ötürü GSS prim borç ödemesi için başvuru şartı ortadan kaldırılmıştır.

GSS prim borcu olanlar maddi durumlarına göre;

Tek kerede,

Taksitler halinde ödemeler gerçekleştirerek borçlarından kurtulabilmektedir.

Genel Sağlık Sigortası konusunda yapılandırma sistemi olmamasına karşın belli tarihler önemlidir. Çünkü açıklanacak olan kampanyalar verilecek olan tarihlerde kullanılacak şekilde tasarlanmıştır.

Son Başvuru Tarihi Açıklandı

Genel Sağlık Sigortası prim borçlarında taksitli ödeme de nakit ödeme de mümkündür. Yapılandırma yapmadan iki ana seçenek üzerinden de borç ödenebilmektedir. Ancak taksit üzerinden borçlarından kurtulmak isteyenlerin 30 Nisan 2021 tarihine kadar tüm borçlarını ödemeleri istenmektedir. Bu sayede vatandaşlar belli artılar elde etmiş olacaklardır.

Normal şartlar altında yapılandırma yapılması halinde faiz oranlarının bir kısmı silinmektedir. Ancak 30 Nisan tarihine dikkat edenler için durum farklı şekilde işlemektedir. Zira 30 Nisan 2021 tarihine kadar sadece ana borç miktarının ödenmesi yeterli sayılacaktır. Çünkü bu tarihe değin ana borç miktarlarını tamamlayan vatandaşların borç faizleri devlet tarafından silinecektir.