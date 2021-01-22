Borçlar Siliniyor! SGK Resmileştirdi

Zira son çıkan Torba Yasa kapsamında SGK kararları geniş yer etmektedir. Yasada;

İşverenler,

Çalışanlar,

Emekli olmak isteyenler için oldukça önemli maddeler yer almaktadır.

Yeniliklerin gündeme geldiği yasadan istifade etmek isteyenlerin içeriklere göre başvurularını iletmeleri gerekecektir. Özellikle salgın kapsamında borçlarından kurtulmak ya da ara vermek isteyenler için oldukça iyi olanaklar sağlanmış durumdadır.

SGK Resmî Açıklamaları Geldi!

Emekli olmak isteyenlerden;

Sigorta şartını yerine getirmeleri,

Prim ödemelerini tamamlamaları,

Yaş açısından sorunlarının olmaması istenmektedir.

Bahsedilen üçlü kural sistemi pek çok vatandaşın emekli olamamasına da neden olmaktadır. Sosyal Güvenlik Kurumu resmi internet sitesinde konu hakkında yeni imkanların kullanılabilir hale geldiğinden bahsedilmektedir. Özellikle Bağ-Kur’lu olan vatandaşlar yeni sistemden oldukça karşı çıkacaktır.

Emekliliklerini Bağ-Kur üzerinden alacaklar prim ödemelerinde genellikle bireysel olarak hareket etmektedir. Ancak salgın pek çok vatandaşın ödemelerini zamanında yapamamalarına neden olmaktadır. Durumun farkında olan SGK yetkilileri beklenen müjdeyi vermiştir. Bağ-Kur üzerinden emekli olmak isteyenlere prim borçlarının dondurulabilmesi hakkı tanımlanmış durumdadır.

O Borçların Silinmesi Mümkün!

Kafe ve restoranlar paket servise geçmiş,

Kahvehane gibi mekanlar kapatılmış,

Sosyal mesafe kuralları gelmiş,

Eğlence mekanları hizmetlerine ara vermiş durumdadır.

yapılmadan istenen sonuçların elde edilmesi mümkün değildir. Zaten bu neden yüzünden pek çok vatandaş prim borçlanmasına gitmek istememektedir. Ancak salgın, insanların temin ettikleri gelir seviyelerinin aşağılara düşmesine yol açmıştır. Bilindiği üzere;

Ekmeklerini bu gibi alanlardan kazananlar da otomatik olarak prim ödemelerini geciktirmeye başlamıştır. Bu da direkt borçlanma anlamına gelmektedir. SGK tarafından artık resmi olarak kabul edilen haberler bahsedilen borçların silinebilmesi anlamına gelmektedir. Vatandaşlar talepleri üzerine borçlarını dondurma hakkını ellerinde bulundurmaktadır. Tabi hakkın kullanılıp kullanılmayacağı tamamen kişisel tercihlere bırakılmış durumdadır.

Dondurma Hakkının Kullanımı Emekliliği Etkiler Mi?

Hangi kurumda yer alıyorsa olunsun erken emeklilik pek çok insan tarafından araştırılmaktadır. Yaşanan salgın insanların bu alanda kurmuş oldukları planların çoğunlukla bozulmasına neden olmuştur. Peki, verilen hak kapsamında borçlarını donduranların emeklilik süreci ne olacaktır? İnsanlar alacakları yanıtlara göre dondurma kararı alıp almama adımı atacağa benzemektedir.

Öncelikle konu hakkında henüz net verilerden bahsedilmesi mümkün değildir. Ancak süresin sağlıklı bir şekilde ilerleyebilmesi açısından gerekli önlemlerin alınacağından bahsedilmektedir. Dondurma işlemi uygulayanlar açıklanacak tarih çerçevesinde SGK borcu eklemesi yaşamayacaklardır. Bu durum emeklilik sürecine de dahil edilmeyecektir. Bu da otomatik olarak emeklilik tarihini ileriye atacaktır. Fakat ihya sistemi devreye girerse durumun tam tersine dönmesi de mümkündür.

Karardan Kimler Yararlanabilecek?

Resmî Gazete, yayımlanan yeni tasarılardan kimlerin istifade edip edemeyeceğini de net olarak ortaya koymaktadır. Bu sayede ortada herhangi bir karışık oluşmasının önüne geçilmiş olacaktır. Elde edilen veriler çerçevesinde;

Bağ-Kur’lu olan vatandaşlar

4/B’li olan vatandaşlar yeni düzenlemelerden istifade edebileceklerdir.

Sosyal Güvenlik Kurumu konu hakkındaki istisnaları da sisteminde açıklamıştır. Çünkü normalde yararlanabilir olarak görülen bazı kimseler özel şartlar yüzünden sistem dışı bırakılmıştır. Bundan kaynaklı olarak başvuru öncesinde doğrudan resmi internet sitesinden bilgi temin edilmesi önerilmektedir.

Borçlarını dondurmak isteyen vatandaşlardan bireysel olarak hareket etmeleri de istenmektedir. Başkasının yerine yapılacak olan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. Başvuru sonuçları ise minimum süre içerisinde açıklanacaktır.