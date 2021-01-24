Borç Kaygısı Yaşayanlara Büyük Müjde! İş Bankası, Akbank, Qnb Finansbank Ve Diğer Bankaların Faiz Oranları Neler? Yapılandırma Var mı?

Bu zor günler de bazı bankalar yardımımıza koşuyor. Tam anlamıyla yaralara merhem olmasa da içimizi bir nebzede olsun rahatlatıyorlar.

Kullanılan kredi kartlarının yapılandırılma yapılabilmesi için kredi kartınızın ait olduğu banka ile görüşme sağlamalı, gereken ve istenilen huşuları yerine getirilmesi gerekiyor. Kredi kartınızın ait olduğu bankaya başvuru yapmama halinde işlemi gerçekleştiremezsiniz. İçinde bulunduğumuz bu zor süreçte ekonomi açıdan epeyce sıkıntılar yaşanmakta. Bu sıkıntı sonucunda maddi açıdan oldukça büyük açıklar meydana geliyor. Elde para olmadığı için kredi kartına yönelip onu da ödeyemez duruma gelince sıkıntılar ve maddi açıklar ortaya çıkıyor.

KREDİ KARTI TAKSİTE BAĞLAMA İŞLEMİ

Kredi kartınızın bulunduğu bankaya başvurmanız gerekiyor. Bankaların yapmış olduğu kampanyalar vardır. Kampanyaları takip ederek veya bankanızla iletişime geçerek yapılandırma işlemlerin yapılabilir. Her bankanın kredi kartı borcu yapılandırma işlemlerinde farklılıklar gösterebilir. Teminat isteme, taksitlendirme veya faiz oranları gibi konularda değişiklik gösterebiliyor. Ama en çokta bankaların dikkat ettiği husus ise genel olarak gelir durumunuz oluyor. Gelir durumunuza göre de faiz oranı veya vadeyi değiştirilebiliyor. 12, 24 veya 36 ay taksit arasında vade günü belirleniyor.

İŞ BANKASI KREDİ KARTI BORCU YAPILANDIRMA İŞLEMİ

Sundukları avantajla İş bankası müşterileri kredi kartı borçlarını taksitlendirme yaparak ödeyebilirler. İş bankasının yaptığı bir kampanyaya yönelik yapılan açıklamada 3 aya varan taksitlendirme yapılıyor. Bu kampanyaya dahil olabilmek için kredi kartı borcunun asgari ödenecek tutarın ödemesi bittikten sonra faydalanabilecektir. 2 aylık taksitlendirme yapıldığında taksit faizi %2,12, 3 aylık taksitlendirme faizi ise 2,76 olarak yapılmaktadır. İş bankasının yanı sıra Vakıfbank, Ziraat bankası, Garanti bankası gibi birçok bankada müşterilerine yapılandırma fırsatı sunmaktadır. Kredi kartı borcu yapılandırmada her bankanın sunduğu farklı koşullar bulunmakta, bu koşullar doğrultusunda yapılandırma yapmaktadırlar. Vade süresi veya faiz oranı bankaya göre değil müşteriye göre değişiklik göstermektedir.

AKBANK KREDİ KARTI BORCU YAPILANDIRMA İŞLEMİ

Kredi kartı borçlarınıza yapılandırma yapıp borçlarınızı ödemeniz için taksit imkanı sunan Akbank bu konu altında müşterilerine oldukça olumlu haberler vermektedir. Genellikle kendi müşterilerine odaklı diğer bankalara nazaran Akbank hem kendi müşterilerine hem de diğer banka kredi kartı kullanılan müşterilerine de taksitlendirme imkanı veriyor. Akbank’ın diğer bankalara nazaran bir ayrı özelliği ise 9 aya varan taksit imkanı sunmasıdır. Akbank faiz oranı ise 2,32 olarak uygulanmaktadır. Borç transferi yapacak olan müşterilerden ise işlem bedeli alınmamaktadır.

KREDİ KARTI BORCUNU 72 AY YAPILANDIRMA İMKANI!

72 aya varan taksitlendirme imkanı yapabilmek için bütün borçların tek bir hesapta toplanması gerekiyor. Üstelik birde bunlara ek olarak konut veya ihtiyaç kredisi olması gerekiyor. Kredi kartı borcu ve kredi kartlarınızın borcu birleşimi ile sizlere yeni kreşi açılışı gerçekleşmektedir. Fakat bununla birlikte belirlenen faiz oranı üzerine ek faiz oranı eklenebilir. Bu durumda ödeme gecikmesi olduğu için bankalar yasal oranlarda faiz kullanımı gerçekleştirme hakları vardır. Kredi kartı borcunuzu başka bir borç içerisine katmazsanız üst sınırda olan faiz oranlarından kurtulmuş olursunuz.