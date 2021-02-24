Geçtiğimiz yılın Mart ayında ortaya çıkan korona virüs hastalığı tüm dünyaya hem mental hem de manevi açıdan birçok zarar vermiştir. Bu durumdan Türkiye’de yer alan vatandaşlar da bir hayli etkilenmiş ve ekonomik açıdan oldukça büyük zararlarla karşı karşıya kalmak zorunda kalmışlardır. Bu durumun üzerine çıkan Borç Kapatma kredisi kampanyası! en az 3000 TL fazladan borç kapatma kredisi veriliyor! Haberleri ise; vatandaşın derin bir nefes alabilmesine katkı sağlamıştır.

Pandemi sürecinin ilk aşamalarında birçok banka farklı çalışmalar düzenlemiştir. Bu çalışmalar doğrultusunda ise; ihtiyacı olan kişilere kredi seçenekleri sunmaya devam etmiştir. 2020 yılında yaşanan pandemi sürecinin 2021 yılında düzene oturacağını ve ekonomisinin düzeleceği yönünde düşüncelere kapılan kişilerin büyük bir kısmı ise; bu konuda büyük bir yıkım yaşamıştır.

2020 yılında birçok insanı çeşitli zarara uğratan ve esnafların büyük bir kısmının dükkanını kapatmasına neden olan korona virüs hastalığı, 2021 yılında da hız kesmeden devam etmiştir. Bu nedenle bankalardan ihtiyaç kredisi çeken vatandaşlar ve kredi kartından harcama yaparak geçimini sağlamakla uğraşan kişiler de var olan borçlarını ödemekte bir hayli zorlanmaya hatta hiç ödeyememeye başlamıştır. Bankalar ise; vatandaşların mağdur durumunun farkında varmış ve pandemi sürecinden daha fazla etkilenmelerini istemedikleri için; özel kredi seçeneği kampanyaları düzenlemiştir.

Borç Kapatma Kredisi Hangi Bankalar Tarafından Veriliyor?

Zorlu süreçten olumsuz yönde etkilenen ve işsiz kalarak evinin ihtiyaçlarını karşılayamayan vatandaşlar birçok borç edinmiş ve daha sonra da bu borçları ödemeyi maalesef başaramamıştır. Son zamanlarda yayımlanan haberlerden sonra ise; borç kapatma kredisi hangi bankalar tarafından veriliyor? Sorusu da gündeme gelmeye başlamıştır.

ING Bank

Halkbank

Ziraat Bankası

Vakıfbank

Garanti Bankası olarak bilinmektedir.

her geçen gün artmaya devam etmektedir. Bu krediler pandemi sürecinin başlarında yalnızca kamu bankaları tarafından veriliyordu. Ancak sürecin engellenemediğinin ve insanların zor durumda olduğunun farkında olan özel bankalar da faiz oranlarını düşünerek borç kredisi verme yolunda ilk adımlarını atmaya başlamıştır. Borç kredisi çekebileceğiniz bankalar ise, şimdilik şu şekildedir;

Bütün bankaların borç kredisi seçenekleri birbirinden farklı şekilde düzenlenmiştir. Aynı zamanda ödemelerinizi gerçekleştireceğiniz planlarda bankaya göre bazı değişiklikler de göstermektedir. Bu nedenle kredi çekmeye karar verdiyseniz, yalnızca bir bankayla görüşmek yerine ihtiyaç kredisi veren bütün bankaları dolaşarak hepsinden fikir almanız ve buna göre hareket etmeniz sizin için daha doğru olacaktır. Özellikle de bankaların faiz seçenekleri konusunda da birbirinden farklı hareket ediyor oluşu, seçiminizin zorlaşmasına da neden olabilir. Bazı bankalar oldukça düşük miktarlarda faizlere kredi çekme imkânı tanımaya devam etse de bazı bankaların faiz indirimleri daha düşük oranlarda olabilmektedir.

Bankalardan Nasıl Kredi Çekebilirim?

Pandemi döneminden ötürü mağdur olmuş ve bankaların haberiyle umut bulan kişilerin bir kısmı bankalardan nasıl kredi çekebilirim? Sorularını sormaya ve bu konuya ilişkin bazı araştırmalar yapmaya devam etmektedir. Sizlerin de bildiği gibi artık birçok işlemin dijital ortam aracılığıyla gerçekleştirilmesi mümkün ve kolay hale gelmeye başlamıştır. Bu nedenle bankalardan çekeceğiniz kredinin başvurusunu bankanın kendi web sitesini ziyaret ederek yapmanız mümkün olacaktır.

Ancak siz başvurularını yüz yüze yapmak istiyor ve aynı anda banka personeliyle görüşme sağlayarak sormak istediğiniz hususlar hakkında direkt bilgi almak istiyorsanız; yüz yüze görüşme sağlamanız mümkündür. Aynı zamanda bu işlemi bankanın dahili numarasından da yapabilirsiniz.

Güncelleme Tarihi: 24 Şubat 2021, 20:44