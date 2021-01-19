Borç Kapatma Kredisi Geldi! İşte Detaylar

Koronavirüs sürecinde veya daha öncesinde işsiz kalan vatandaşların birçok borcu birikmiş durumda. Bu zorlu süreçte devlet, bazı bankalar ile anlaşıp vatandaşların bu sıkıntılı süreçten en az zarar ile atlatmasına yardımcı olmayı hedefliyor. Devletin, vatandaşı için anlaştığı bankalar ise genelde kamu bankaları olmaktadır. Bu haberimizde ise devlet kredi kampanyası için Halk Bankası ve Ziraat Bankası ile anlaşmış durumda.

İşsiz veya herhangi bir geliri bulunmayan vatandaşlar bankaya başvurduklarında ise bankalar vatandaşın, çalışmıyor olmasına bakarak gerekli olan krediyi vermemekte. Devlet bu sorunu çözebilmek için Ziraat Bankası ve Halk Bankası ile anlaşmaya gitti. Yetkililer tarafından yapılan açıklamaya göre 50.000 Türk lirası ne kadar borç ödeme kredisi verilip, krediyi kullanan kişiden 6 ay geri ödeme talep edilmeyecek. Bu kapsamda vatandaşlar almış oldukları borçlarını kapattıktan sonra hemen tekrardan bir borç kapatma telaşına girmeyecek, 6 ay sonunda ise seçilen vade imkanları ile bankaya ödemeler gerçekleştirilmeye başlayacak. Borç kapatma kredisi için vatandaşa 36 aya varan vade imkanı sağlanıyor. Ziraat Bankası borç kapatma kredisi kampanyasına bir diğer banka olan Halk Bankası da katıldı, Ziraat Bankası haricinde Halk Bankası’da ihtiyacı olan vatandaşlara borç kapatma kredisi verecek.

Ayrıca, her iki banka içinde kredi başvuru koşulları aynı olacak. Borç kapatma kredisi ne ilişkin şubelere giderek kredi başvurunuzu yapabilirsiniz ve aynı zamanda bu kredi ile ilgili detaylı açıklamaları yetkili kişilerden öğrenebilirsiniz, yetkililer ile birlikte size en uygun olan ödeme planınızı oluşturabilir ve aklınızdaki soru işaretlerini giderebilirsiniz.

Koronavirüs sürecinde birçok vatandaşın tercih ettiği mobil bankacılık ve internet bankacılığı üzerinden, bankaya gitmek istemezseniz bu krediye online veya internet bankacılığı üzerinden başvuru yapabilirsiniz.

Ayrıca detaylı bilgiyi Alo kredi destek hattı üzerinden, yetkililer tarafından detaylı bir bilgilendirme alabilirsiniz.

Güncelleme Tarihi: 19 Ocak 2021, 21:53