Bitcoin’in Tükettiği Enerji, Türkiye’nin Elektrik Kullanımının Yarısına Yaklaştı!

Popüler kripto para birimi Bitcoin’in üretimi, farklı kullanıcılar arasında transferi özel bilgisayarlar ve güçlü işlemciler tarafından karmaşık ve gelişmiş kriptoloji işlemleri yapılarak sağlanıyor. Bu da dünya çapında çok ciddi bir enerji sarfiyatına neden oluyor. Özel işlemcilere sahip milyonlarca bilgisayarın dahil olduğu Bitcoin ağının enerji tüketimi, geçtiğimiz günlerde Bitcoin fiyatının artması nedeniyle zirveye çıktı ve Arjantin’in enerji tüketimini geride bıraktı.

Bitcoin madencileri bir ülke olsaydı, en çok elektrik tüketen 30. ülke olacaktı

Cambridge Üniversitesi’nin araştırmasına göre Bitcoin madencileri bir ülke olsaydı, toplam enerji tüketiminde dünyada 30. sırada yer alırdı. Bitcoin üreticilerinin tükettiği elektrik Türkiye, İtalya ve Suudi Arabistan gibi ülkelerin yarısına yaklaştı. Üniversitede bu araştırmayı yapan ekip, Bitcoin’in çok enerji tüketecek şekilde yaratıldığını ve fiyatı düşmedikçe bu durumun süreceğini ifade etti.

Bazı araştırmacılar, bunun dünya genelinde yüksek bir kirliliğe neden olduğunu ifade etse de, bazılarına göre ise ABD’de prize takılı olarak kullanılmayan elektronik cihazların neden olduğu tüketimin, Bitcoin’in enerji tüketiminin 2 katına yakın olması dikkat çekici bir detay.