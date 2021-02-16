Bitcoin Tarihin Zirvesinde: 50 Bin Doları Gördü

Son dönemdeki yükselişiyle adından çok söz ettiren Bitcoin, 50 bin doları geçerek tarihi zirvesini gördü. Bir süredir Tesla ve SpaceX CEO’su Elon Musk’ın da desteğini arkasına alan kripto para birimi, yeni rekora imza attı.

Aralık ayında 20 bin dolardı

Önlenemez yükselişini sürdüren Bitcoin, daha önce 49 bin 45 dolarlık rekorunun ardından bugün 49 bin 228 dolar seviyesini test etmişti. Alımların artmasıyla birlikte Bitcoin ilk kez 50 bin doları aştı ve 50 bin 547 dolara kadar yükseldi. Bununla birlikte Bitcoin’in değeri yıllık bazda yüzde 72 arttı.

Bitcoin fiyatı, 2020’nin sonlarına doğru 10 bin dolarlı seviyelerden yükselişe geçti ve 20 bin doları gördü. 2021’in Ocak ayında 40 bin dolara çıkan Bitcoin, sonrasında 30 bin dolar seviyelerine düşmesine karşın hızlı yükselişine devam etmişti.