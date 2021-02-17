Bitcoin Rekora Koşmaya Devam Ediyor! Bitcoin 50.000 $ Yeni Rekor Kırdı

En büyük dijital kripto para birimlerinden olan Bitcoin her geçen gün rekora koşmaya devam ediyor. Bu yıl içinde ise şüphesiz yatırımcısına en çok kazandıran yatırım aracı oldu. Bitcoin ise anlık olarak 50 bin doları da geçmiş durumda. İşte yılın en çok kazandıran yatırım aracına dair merak edilenler;

%72 ORANINDA BÜYÜME İLE REKOR KAZANDI

Dijital para birimi Bitcoin, 50.000 $ 'dan 36.000 £ fazla yeni bir rekor seviyeye yükseldi. Bilinmeyen bir mucit tarafından yaratılan sözde kripto para birimi, bu yıl yaklaşık %72 oranında değer kazanmış oldu.

ELON MUSK ETKİSİ

Tesla ve Space X kurucusu Elon Musk tek bir tweeti ile bile piyasaları etkileyebiliyor. Buna yıl içinde defalarca kez şahit oldu. Dünyanın en zengin ve başarılı isimlerinden olan Elon Musk tabi ki de kripto paralarının değerini de etkiledi.

Bu yılki Bitcoin kazancının çoğu, Elon Musk'tan Tesla'nın 1,5 milyar dolarlık satın almasının ve arabaları için ödeme olarak kabul edeceğini söylemesinin ardından geldi.

Fiziksel bir değeri olmayan Bitcoin ise kazandırdığı kadar da kaybettirebilir de. Gelir üretmeyen ve sayılardan oluşan kripto paralar bu özellikleri nedeniyle oldukça değişkinler. Yükseldikleri hızla dibi de görebilirler.

Öte yandan eleştirmenler, Bitcoin'in sınırlı bir birim arzına (21 milyon) sahip olmasına rağmen, kripto para birimlerinin sayısının sürekli arttığını ve potansiyel olarak sınırsız olduğunu belirtiyor.

Bitcoin'in değeri 4 Ocak'ta 5.000 dolar düşüşle 29.000 dolara düştü. 11 Ocak'ta 9.000 $ 'dan 32.000 $' a düştü. Kripto para birimleri uluslararası sınırları hızlı bir şekilde geçebildiğinden ve nakit veya normal yatırımlarla aynı şekilde düzenlenmediğinden, hırsızlık olaylarını yakalamak da oldukça zor.

Bu nedenle kripto paralarda da hacklenme ve dolandırıcılık sayısı hızla artmaya başladı. Yapılan araştırmalara göre sadece 2020 yılının haziran dönemine kadar kripto para birimlerinin dolandırıcılığıyla ilgili 52 soruşturma açıldı.

Kripto para birimlerinin değeri ve yaygınlığı arttıkça da siber olarak saldırılara ve dolandırıcılıklara daha açık olması ön görülüyor.

Öte yandan uzmanlar yükselen kripto para birimlerine karşı yatırımcıları uyarıyor ve ani düşüşlere karşı dikkatli olmaları gerektiğini söylüyor.