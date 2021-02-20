Bitcoin Haftayı Yeni Bir Rekor İle Tamamlarken Piyasa Değeri 1 Trilyon Amerikan Dolarına Ulaştı!

Bitcoin, günü bir başka rekor seviye ile tamamlarken 1 trilyon dolar değerinde bir piyasa değerine ulaştı ve analistlerin bunun ekonomik bir gösteri haline dönüştüğünü ve hisse fiyatlarında yaşanabilecek olası bir düşüşe kıyasla daha zayıf bir korumaya sahip olduğu yönündeki uyarılarını defederek kendisini bir kez daha kanıtlamayı başardı.

Şimdiye dek isminden en çok söz ettiren kripto para birimi Bitcoin, daha önce görülmemiş bir seviye olan 55.000 Amerikan doları seviyesine ulaştı ve haftayı yüzde 11’den fazla bir değer kazanımı ile tamamladı. Bitcoin şubat ayında yaklaşık olarak yüzde 64 oranında artış gösterdi ve bugün yüzde 5 in üzerinde artış göstererek 55.000 Dolar seviyesine yükseldi ve kendi rekorunu bir kez daha kırdı.

Bitcoin yatırımının kazandırma oranı, Tesla ve Mastercard'dan BNY Mellon'a kadar dünyaca sektörünün önemli isimleri olan yatırımcı ve şirketler arasında kabul görmeye başladığını belirten mesajlar ile hızlı bir yükselişe geçti.

Piyasadaki kripto paraların tümünün toplam piyasa değeri yaklaşık 1,7 trilyon Amerikan dolarıdır. Bunun 1 trilyon doların üzerinde bir kısmını da Bitcoin oluşturmaktadır.

Blockchain teknolojisi ile finansal uygulamalar geliştirmek için açık kaynak kodlu bir platform olan AVA Labs'ın başkanı John Wu, Bitcoin hak ettiği değerde olmadığı hakkında genel bir inanış var ise daha zirveye ulaşılmadığı çıkarımının ihtimaller dahilinde olduğunu belirtti.

Karşılaştırma yapmak adına kıymetli madenlerden altın piyasasını örnek gösteren Wu, 9 veya 10 trilyon dolarlık bir piyasa değeri olduğu, Bitcoin’in altının piyasa değerinin yüzde ellisine bile erişse, bu hala 4 kat veya 200 bin dolarlık bir büyüme olacağını, yani çıkışın ne zaman sona ereceğini kestirmenin zor olduğunu düşündüğünü açıkladı.

Buna rağmen birçok analist ve yatırımcı, ticaret için çok az kullanılan stabil olmayan ve oldukça değişken kripto paralara şüpheyle bakıyorlar.

JP Morgan analistleri, Bitcoin'in anlık değerinin gerçekçi beklentilerin aşırı üstünde bir seviyede seyrettiğini belirttiler. Yatırım bankası bir açıklamasında öncü şirketlerin, Bitcoin'in ekonomik değişikliklere bağlı olarak yönü değişen döngüsel varlıklar ile olan ilişkisinin artırdığını ve bunun karşılığında kripto paralardaki çeşitlenmenin faydalarını azalttıklarını belirtti.