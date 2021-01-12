Bitcoin Cüzdanının Şifresini Unuttu: İçinde 220 Milyon Dolar Var!

Popüler kripto para birimi Bitcoin, kripto para borsalarının yanı sıra, dijital cüzdanlarda da saklanıyor. Soğuk cüzdan olarak adlandırılan ve USB bellek görünümündeki bu birimler, içindeki dijital parayı şifre girilene kadar tutuyor. ABD’nin Kaliforniya eyaletinde yaşayan Stefan Thomas’ın Bitcoin cüzdanında 220 milyon dolar değerinde Bitcoin bulunuyor ancak şifresini unuttu.

İki tahmin hakkı var

IronKey olarak bilinen küçük bir sabit diskte yer alan 7002 Bitcoin, uzun yıllardır şifreli şekilde bekliyor. IronKey, kullanıcılarına içeriğe erişmeden önce sonsuza kadar 10 tahmin hakkı veeiyor.

Daha önce en çok kullandığ 8 şifreyi deneyen ancak cüzdanına erişemeyen Thomas’ın sadece iki hakkı kaldı. 2011’de Bitcoin Nedir adlı bir animasyon hazırlayan Thomas, ödül olarak 7002 Bitcoin almıştı. Bitcoin’in değerinin 35 bin dolara gelmesiyle Thomas’ın Bitcoin’inin değeri 220 milyon dolar oldu.

Şifresi unutulan Bitcoin cüzdanlarında servet yatıyor

Koronavirüs krizinin ardından, 3 bin dolar seviyesinden 40 bin dolara ulaşan Bitcoin, birçok sahibini zengin yapmayı başardı. Ancak unutulan şifeler nedeniyle birçok Bitcoin’e erişim yok. Yapılan araştırmalara göre piyasada 18,5 milyon Bitcoin var ve bunların 5’te 1’ine yakını, şifresi unutulmuş cüzdanlarda bulunuyor.