Bitcoin(BTC) Ölü Kedi Sıçraması Mı Yapıyor? Haftalık Analiz ve Tahminler

Lider kriptopara birimi Bitcoin geçtiğimiz günlerde 41.950 dolar ile yeni rekorunu kırmayı başardı. 13 Mart tarihinde 3782 dolar seviyesine kadar gerileyen BTC, pandemi sürecinin başlamasıyla birlikte uzun bir rally yaptı. Sert yükselişlerle düzeltme bile yapmadan yoluna devam eden lider kriptopara birimi 12.500 seviyelerinden 10 bin liraya kadar küçük bir gerileme yaşadıktan sonra sert ataklarla yeni ATH noktasına kadar yükseldi. Bir çok yatırımcı eski ATH noktası 20 bin fiyatından bir geri çekilme beklerken, Bitcoin bu seviyeyi de sert bir şekilde kırarak 40 bin dolara kadar sert yükseldi.

Yeni haftalık mumun açıldığı 9 Ocak tarihinde Bitcoin sert geri çekilme hareketlerine başladı. 42 bin dolara yaklaşan BTC fiyatı 3 gün içinde 30 bin dolara kadar geriledi. Tepki alımlarıyla birlikte 34 bin dolar seviyesinde tutunmayı başaran kripto para, bugün itibariyle 36 bin doların üzerinde alıcı buldu.

Yukarıda Bitcoin günlük grafiğine ait veriler paylaşılmıştır. Görüldüğü üzere BTC fiyatı uzun bir süredir Bollinger bandının üstünde seyrediyor. Yaptığı uzun ralli sonrasında Bitcoin düşüş trendine mi girecek yoksa fiyatını toparlayarak 50 bin dolar seviyesine yeni bir atak mı yapacak herkes tarafından merak ediliyor. Pandemi nedeniyle gelişmiş ülkelerde vatandaşlara dağıtılan yardım ödemelerinin kriptopara piyasalarına aktığı herkes tarafından biliniyor. Fiyatların geri çekilmesi bu noktada tepki alımlarına neden olabilir. Gün itibariyle 36 bin dolar seviyesine ulaşan Bitcoin için en az 24 bin dolara kadar bir geri çekilme bekleniyor. Lider kriptopara birimi için fiyat hareketlerini önümüzdeki günlerde izleyip göreceğiz.

Fiyatın yeniden 42 bin doları zorlaması ve ATH yi kırması durumunda Bitcoin fiyatının en az 50.000 dolar seviyesini göreceği tahmin ediliyor. Eğer piyasalarda sert satışlar gelir ise 2017 yılında gördüğümüz uzun vadeli ayı sezonu bizleri bekleyebilir. Bitcoin fiyatının düşüş trendine girmesiyle birlikte fiyatlar 16 bin dolar hatta 12.500 dolar seviyesine kadar gerileyebilir. Lider kritopara biriminin fiyat analizi için önümüzdeki iki haftalık süreç hareketleri uzmanlar tarafından izleniyor. Bu noktadan BTC almayı düşünenlere ise riskin çok yüksek olduğu konusunda uyarılar yapılıyor. Trend hareketlerinin belli olması için yatırımcıların bir süre daha beklemesinde fayda var.