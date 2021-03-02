Bitcoin ana akım ticaret aracı olabilir!

Son zamanlarda özellikle Elon Musk'ın açıklamalarıyla dalgalanan en büyük kripto para birimi Bitcoin, önce 58 bin dolara çıkarak tarihi zirvesini görmüş sonra düşmüştü. Bitcoin ile ilgili yapılan açıklamalar kripto para piyasasının güvenilirliği ile ilgili tartışmalara sebep oldu. Bitcoin'in şu an içinde bulunduğu durumuna ilişkin bir rapor hazırlayan ABD merkezli bankacılık devi Citi, kripto paranın geleceğiyle ilgili öngörülerini sundu. Son dönemlerde Tesla, Twitter CEO'su Jack Dorsey ve Mastercard'ın bu piyasayı desteklediğini bildiren Citi, Bitcoin'in ana akım yatırım yollarından birine dönüşebileceğini kaydetti.

"Hızlı ödeme potansiyeli sayesinde ana akım olabilir"

Citi analistleri, Bitcoin'e son yıllarda büyük yatırımcıların da dahil olmasıyla birlikte değerinin üçe katlandığını hatırlatttı. Güvenilir bir dijital hesap olarak görülmeye başlanan Bitcoin'in "hızlı ödeme potansiyeli" sayesinde uluslararası ticarette önemli bir pay sahibi olabileceği belirtildi. Bitcoin'de meydana gelen hızlı dalgalanmalar nedeniyle büyük ekonomiler bu kripto para birimini ticarette kullanmaktan kaçınıyor. Öte yandan Nijerya gibi kimi ülkelerin Bitcoin'i yatırım ve ticaret amacıyla tercih ettiği, bu yolun ilerleyen dönemlerde diğer ülkeler tarafından da takip edilebileceği ifade edildi.

Teknoloji devlerinin Bitcoin'e bakışı!

Space X ve Tesla'nın kurucusu Elon Musk ve Microsoft'un kurucusu Bill Gates, son zamanlarda kripto paralarla ilgili kritik açıklamalarda bulunuyor. Paylaşımlarıyla piyasayı hareketlendiren Elon Musk, sahibi olduğu Tesla şirketinin 1.5 milyar dolarlık Bitcoin almasıyla birlikte tarihi zirvesini gören Bitcoin 58 bin dolar seviyesine çıktı.

Yeniden 48 bin dolar seviyelerine gerileyen Bitcoin'in mart ayında yeni tarihi zirvesine çıkacağı tahmin ediliyor. Hiç Bitcoin almadığını belirten Bill Gates ise, Bitcoin madenciliği sırasında çok fazla elektrik harcandığını belirtti. Gates, Bitcoin yerine gerçek çalışmalar yürüten şirketlere yatırım yaptığını söyledi.

Güncelleme Tarihi: 02 Mart 2021, 11:43