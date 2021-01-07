Bitcoin 40.000 Dolar Oldu! BTC Alacaklar Dikkat Balon Patlamak Üzere

Kriptopara lideri Bitcoin 3782 dolar seviyesinden başladığı ralliye tüm hızıyla devam ediyor. Pandemi sürecinin başlamasıyla birlikte sert ataklarla fiyatını oldukça yukarılara taşıyan lider kriptopara, her gün yeni bir ATH noktasına ulaşıyor. Geçtiğimiz gün 35 bin dolar seviyesinden ufak bir geri çekilme yaşayan BTC, bu noktayı yeniden kırmasıyla birlikte yeni fiyatını 40 bin dolar seviyesine kadar taşımayı başardı. Yatırımcılar ise BTC nereye kadar yükselecek sorusunun cevabını arıyorlar. Pandemide sürecinde en çok kar getiren yatırım aracı kriptoparalar oldu. Peki bu yükseliş nereye kadar devam edecek?

BİTCOİN 40 BİN DOLAR

Kriptopara piyasalarında lider coin BTC'nin pandemi öncesi dönemde en yüksek fiyatı 20 bin dolar idi. Pandemi sonrasında bu fiyatı kırmayı başaran Bitcoin, yeni fiyatını 40.000 dolar seviyesine kaar taşımayı başardı. Böylece eski ATH fiyatının tam iki katına ulaşmış oldu. Mart döneminde BTC'ye yatırım yapanlara ise anaparanın 10 katı kadar bir getiri sağladı. 14 Aralık tarihinde başlayan sert ataklarla birlikte yaklaşık 3 haftada yatırımcılar parasını ikiye katlama imkanı buldu. Geçtiğimiz günlerde dünyanın en büyük yatırımcılarından JP Morgan, Bitcoin için fiyat beklentisini 50 bin dolar ile 100 bin dolar arasında açıklamıştı. Altın fiyatlarında yaşanan düşüş, devletlerin mali genişleme politikaları Bitcoin'in artmasında en büyük rolü oynadı.

BİTCOİN NE ZAMAN DÜŞECEK?

2017-2018 yıllarında Bitcoin için benzer sahnelere şahit olmuştuk. Sert fiyat hareketleriyle BTC fiyatını birden 7 kat arttırmıştı. Uzmanlar tarafından, bu kadar yüksek fiyattan alım yapılmaz denilmesine rağmen piyasalarda yaratılan korku psikolojisi ve manüpilasyonlarla fiyat 20 bin dolar seviyesine kadar taşınmıştı. Aynı senaryoyu 2021 yılının ilk haftalarında yeniden görmekteyiz. 40 bin dolar seviyelerinde işlem gören BTC, şuanda manüpülatif bir şekilde aşırı alım noktalarına ulaşmış durumda. Panik psikolojisiyle piyasalara yeni giren yatırımcılar fiyatın her geçen gün yukarı taşınmasına yardımcı oluyor. Teknik analiz araçlarına göre Bitcoin çoktan overbought (aşırı alım) noktasına ulaşmış durumda. Fibonacci seviyelerine göre ise 43 bin dolar ve 47 bin dolar seviyelerini zorlaması mümkün görünüyor. Bu nedenle kısa vadede yükseliş imkanı olsa da önümüzdeki bir kaç hafta içinde sert düşüşler bizi bekliyor olacak.

Yukarıda paylaşılan grafik haftalık verilere aittir. 10 bin dolar seviyesinden başlayan yolculuk kısa bir sürede 40 bin dolar seviyesine kadar yükselmeyi başardı.Teknik analiz araçları arasında en çok kullanılan indikatör RSI haftalık bazda 100 üzerinden 95'i gösteriyor. Sadece bu veri bile piyasaların aşırı alım noktasına ulaştığını tek başına kanıtlamak için yeterli. Balinalar tarafından gelecek sert satışlar piyasaların aşağı yönlü fiyat hareketlerine başlaması için yeterli olacaktır. Önümüzdeki günlerde 22 bin dolar seviyelerine kadar bir geri çekilmeye şahit olabiliriz. Uzun vadeli dönemde ise Bitcoin dalgalı fiyat hareketleriyle 16 bin dolar seviyelerine kadar gerileyebilir.

Güncelleme Tarihi: 08 Ocak 2021, 00:09