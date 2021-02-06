Birikimi Olanlar Dikkat! Bankalar Yarışa Girdi

32 gün olarak belirtilen mevduat faiz oranları son zamanlarda bankaların kıyasıya rekabet etmesiyle oldukça artmış durumda. Müşteriler ise en yüksek mevduat faiz oranları veren bankalar ile çalışmak için araştırmalarına devam etmektedirler. Hangi banka en yüksek mevduat faizi verir sorusu son zamanlarda vatandaşlar tarafından en çok araştırılan konular arasında yer almaktadır. Mevduat faiz hesapları aracılığı ile paralarının değerini arttırmak isteyen vatandaşlar bankalarda mevduat hesapları açtırarak bunu gerçekleştiriyor.

Mevduat Hesabı Nedir?

Mevduat hesapları yatırımcılar tarafından da sıklıkla tercih edilen bir yatırım yöntemidir. Eğer sizin de kenarda birikmiş paranız varsa bunu mevduat hesaplarına atarak paranızın yükselmesini sağlayabilirsiniz. Mevduat hesapları bankaların vatandaşlarına paralarını yatırmaları için sunmuş olduğu bir yatırım yöntemi olarak bilinir. Bu yatırım yönteminden faydalanmak isteyen vatandaşların tek yapması gereken bankasında bir mevduat hesabı açmaktır.

Mevduat hesaplarının işleyişi ise oldukça basit olarak gerçekleşmektedir. Kısaca bahsedecek olursak banka sizden kendisinin bünyesinde adınıza açılmış hesapta birikimlerinizi tutmanızı ister. Bankanın burada ki asıl amacı sizin yatırmış olduğunuz parayı kullanmak istemesidir. Bankaya 10 bin TL yatırdığınızı var sayarsak banka bu nakit parayı kullanarak gerekli nakit ihtiyaçlarını karşılamaktadır. Fakat burada da banka tarafından parayı 32 gün boyunca ya da belirtilen gün sayısı boyunca çekmeyeceğinize dair anlaşma yapılır.

Mevduat Hesabı Nasıl Açılır?

Bu anlaşmanın sebebi ise bankaların nakit kullanımlarından kaynaklanacak nakit eksikliği sorunudur. Anlaştığınız mevduat gün sayısına göre bankanız sizin paranızı kullandığı için sizin hesabınıza mevduat faizi adı altında para yatırmaktadır. Buda hesabınızdaki paranın artmasına neden olarak birikimlerinizin değer kazanmasını sağlamaktadır. Günümüzde en çok tercih edilen yatırım yöntemlerinden birisi olarak kabul edilmektedir.

Mevduat faizi açmak için ilk olarak yapacağınız yatırım tutarına göre en yüksek mevduat faizi veren bankalar adı altında bir araştırma yapmanız gerekmektedir. Bu araştırmanızın ardından mevduat faiz hesabınızı dilediğiniz bankada açabilir ve yatırımlarınızı bu bankada değerlendirebilirsiniz. Hesabınızı açmak için şubeye gidebilir ya da internet üzerinden yapabilirsiniz.

Günümüzde daha çok teknolojinin imkânlarından faydalanarak internet bankacılığı ya da cep bank üzerinden mevduat hesapları açılmaktadır. Bu da evinizden çıkmanıza gerek kalmadan hesabınızda ki parayı mevduat hesabınıza aktarmanızı sağlamaktadır.

Mevduat Hesabı Faiz Oranları

Bu yatırım yöntemlerinde en önemli başlık mevduat faiz oranlarıdır. Bu faiz oranları bankaya göre ve yatırım miktarına göre değişiklik göstereceği gibi, gün sayısına göre de değişiklik göstermektedir. Burgan bank, Odea bank, Fiba bank ve İNG bank mevduat faiz oranları %18 olarak belirtildi. Bu sayede şuanda en yüksek faiz veren banlar bunlar oldu. Diğer en yüksek mevduat faizi veren bankaya bakacak olursak Denizbank mevduat faiz oranı 17,50 olarak açıklandı ve en yüksek faiz veren ikinci banka oldu.

Mevduat faiz oranları genel olarak bankalara göre %18 ile %10 arasında değişiklik göstermektedir. Özellikle ISCB gibi piyasada yeni olan bankalar adını duyurabilmek için daha çok faiz oranı açıklamaktadır.