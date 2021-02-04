Birçok Kişinin Başı Derde Girdi! E-Devlet Hesabınıza

Vatandaşlar;

Vergi borçlarını kontrol etmek, ödemek,

Soy kütüklerini öğrenmek,

Kamu kurum iş başvurularını gerçekleştirmek,

Sicillerini sorgulamak,

Mezun ya da doğum belgesi almak gibi pek çok adımı e-devletten atabilmektedir.

Son zamanlarda gelen haberler ne yazık ki dolandırıcıların bu sistem üzerinden de hareket ettiğini göstermektedir. Özellikle tapular üzerinden başlayan dolandırıcılık işlemleri için vatandaşlar uyarıldı.

E-Devlet Hesapları Hemen Kontrol Edilmeli

Salgın döneminde sosyal destek ödeme talepleri de e-Devlet Kapısı üzerinden alınmıştır. Bu durum sistem kullanım oranlarının bir anda yükselmesini sağlamıştır. Ancak durum dolandırıcıların da aktif şekilde hareket etmelerine neden olmuştur. Uzmanlar herhangi bir sorun yaşanmaması adına kontrollü adımlar atılması gerektiğini vurgulamaktadır.

Tapu ve Kadastro Genel Müdürü Mehmet Zeki Adlı da benzer açıklamalarda bulunmuştur. Mehmet Zeki Adlı tarafından yapılan açıklamalar dolandırıcılık oranlarının en çok bu alanda gerçekleştirildiğini ortaya koymuştur. Şifre bilgilerini farkında olmadan kaptıranlar bir anda mal varlıklarından olabilmektedir. Ancak bu durumun da alternatif çözüm yöntemleri bulunmaktadır.

Milyonlarca Vatandaş Sorun Yaşadı!

e-devlet sistemi sayesinde vatandaşlar bir tık üzerinden;

Tapu sorgulama,

Belge görüntüleme,

Kimlik doğrulama başta olmak üzere diğer önemli işlemlerini halledebilmektedir.

Ancak sistem kullanımı esnasında dikkatli olunması şarttır. Aksi hallerde bu tür önemli bilgilerin üçüncü şahısların eline geçme ihtimali ortaya çıkmaktadır. Elde edilen veriler milyonlarca vatandaşın bu neden yüzünden sıkıntı yaşadığını ortaya koymaktadır.

Yaşanan sıkıntıların uygulama noksanlıklarından ileri gelmediğinin altı çizilmektedir. Ancak Mehmet Zeki Adlı açıklamaları bunlara karşın yeni güvenlik önlemlerinin alındığını göstermektedir. Yapılan açıklamalar yeni güvenlik sistemlerinin kullanımının da vatandaşlara bağlı olduğuna işaret etmektedir. Vatandaşlar belirtilecek olan alanlara iletişim bilgilerini eklemek zorundadır. Bu sayede yapılacak olan her işlem için kısa mesaj bildirimleri alınabilecektir.

Sistem Güvenliği Nasıl Sağlanır?

Merak edilen e-devlet sistem güvenliği Tapu ve Kadastro işlemleri için ayrıcalıklı olarak konuşulmaktadır. Zira bu alanda mağduriyet yaşayan kişi sayısı zamanla birlikte artış göstermiştir. Mehmet Zeki Adlı vatandaşlardan e-devlet girişlerinden sonra tapu ve kadastro alanlarına gelmelerini istemektedir. Bu alanda;

İletişim,

Adres,

Mail gibi ek bilgilendirme alanları oluşturulmuştur.

Kullanıcılar kendilerinden istenen iletişim verilerini sisteme girerek işleme başlamalıdır. Çünkü sorunlar, vatandaşlardan habersiz olarak gerçekleştirilen işlemler yüzünden yaşanmıştır. Güncel iletişim bilgilerini sisteme kaydedenler bu gibi sorunlar yaşamayacaklardır.

Sorun yaşanmayacak olmasının nedeni e-devlet bilgilendirme sistemi olarak açıklanmaktadır. Çünkü artık sistem girişlerinden sonra vatandaşlara kısa mesaj üzerinden bildirim gönderilecektir. Böylelikle kişiler kendileri haricinde bir erişim sağlanması halinde önlemlerini anında alabileceklerdir. Yenilenen sistemin yaşanan sıkıntıları ortadan kaldırması beklenmektedir.

E-Devlet Hesabı Nasıl Güvenli Hale Getirilir?

E-devlet girişinin güvenilir şekilde yapılması aslında zor bir işlem değildir. Vatandaşların sadece birkaç konu hakkında dikkatli hareket etmeleri gerekmektedir. Güvenli bir hesap için;

Tahmini zor olan bir şifre kullanımı,

Şifrenin belli zaman aralıklarında değiştirilmesi,

Şifre bilgilerinin paylaşılmaması,

Şifrenin özellikle ortak bilgisayarlara kaydedilmemesi,

Mobil uygulamaların tercih edilmesi öneri olarak sunulabilmektedir.

Şifre bilgilerinin yanı sıra sistemin pratik olarak kullanımı için iletişim verileri de önemlidir. Vatandaşlar olası şifre unutmalarına karşın online olarak şifrelerini yenileyebilmektedir. Bunun için sistemde kayıtlı mail adresi ya da telefon numarası bulunmak zorundadır. Diğer türlü şifre yenilemeleri için PTT şubelerine gidilmesi gerekeceğinden iletişim verileri de güncellenmelidir.