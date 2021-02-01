Bir Maddi Yardım daha! İhtiyacı olanlara 1000 Lira Başvurular E-Devlette

Bu dönemde birçok iş yeri korona virüs tedbirleri kapsamında kapatıldığı için haliyle birçok vatandaş ve işveren mağdur olmuş durumda. Bununla birlikte vatandaşların borç yükü de bir hayli fazlalaştı. Gelirlerinde önemli ölçüde azalma bulunan vatandaşlar ise çeşitli şekillerde borç altına girerek hayatlarını idame ettirmek zorunda kalmaktadır. Bu nedenle devlet tarafından vatandaşın borç yükü bir nebzede olsun hafifletilmeye çalışılmaktadır. Bunun yanında vatandaşların maddi sıkıntılarının giderilmesi için çeşitli yardım paketleri de hizmete geçirilmeye devam ediyor.

Salgın hastalığın başlamasından kısa süre sonra devlet tarafından vatandaşlara 1000 TL karşılıksız para desteği sağlanmıştı. Bu yardımlardan faydalanan vatandaşlar bunları banka hesapları ya da PTT aracılığı ile almıştı. Fakat bu yardımdan faydalanamayan vatandaşlarda oldu. Bu sefer öncelik olarak bu vatandaşlara destek verilmesi planlanırken daha öncesinden yardım talebinde bulunan vatandaşlar içinde E-Devlet üzerinden yeni bir yardım talebi oluşturabilmeleri için alan açıldı.

Nasıl Başvuru Yapılır?

Sosyal mesafenin en önemli unsur olduğu salgın döneminde, kurum ve kamu binalarında yoğunluğun önüne geçilebilmesi amacı ile başvurular sadece E-Devlet kapısı üzerinden yapılmaktadır. E-Devlet içerisine giriş yaparak pandemi sosyal yardım alanında bulunan formu doldurarak sizde yardım başvurusunda bulunabilirsiniz. Bu yardım başvurusu incelendikten sonra tarafınıza geri dönüş yapılmaktadır. Birçok konuda olduğu gibi bu konuda da gerekli incelemelerin yapılması biraz uzun sürebilir. Başvuru esnasında dikkat edilmesi gereken en önemli hususlardan birisi de başvuru zamanını doğru bilmenizdir. Başvuruda bulunacak kişilerin kimlik numaralarının son rakamlarına göre başvuru yapmaları gerekmektedir.

Buna göre kimlik numaranızın sonu 0 ile bitiyorsa pazartesi günü 2 ile bitiyorsa Salı 4 ile bitiyorsa Çarşamba 6 ile bitiyorsa Perşembe ve 8 ile bitiyorsa Cuma günü başvurularınızı yapabilirsiniz. Hafta sonlarında ise bütün vatandaşlar yardım talebinde bulunabilmektedir.

Size uygun olan günde E-Devlet üzerinden giriş sağlayarak başvuru formunu doldurmanız gerekmektedir. Bu formda dikkat edilmesi gereken en önemli husus ise kesinlikle doğru ve eksiksiz bilgi belirtmektir. Sizlerden alınan bilgiler doğrultusunda değerlendirmeye alınacak olan başvurunuz onaylanması için bilgilerinizin doğruluğundan emin olmanız gerekmektedir. Özellikle sizlere bu formda yönlendirilen iki soru bulunmaktadır. Bunlar yardıma neden ihtiyacın var ve yardım alma sebebiniz nedir? Bu iki soruyu uygun bir biçimde doldurmanız durumunda sizlerde 1000 TL nakit yardımı alabilirsiniz.

Başvurusu Onaylanmayacak Olanlar

Yapılan her başvuru değerlendirmeye gittikten sonra gerekli şartlar sağlanmış ise onaylanır. Bu durumda gerekli şartları sağlamayanların başvurusu onaylanmayacaktır. Bu kapsamda daha öncesinden devlet tarafından sunulan herhangi bir yardım geliriniz bulunuyor ise bu yardımda başvurunuz dikkate alınmamaktadır. Örnek vermek gerekirse İŞKUR tarafından işsizlik ödeneği alıyorsanız, emeklilik maaşınız var ise, kamu personeli iseniz, daha önce verilen pandemi yardımından yararlandıysanız başvurularınız dikkate alınmamaktadır.

Fakat daha önce yapılan yardım başvurularında herhangi bir ödeme alamadıysanız tekrar yardım başvurusunda bulunabilir ve devlet tarafından sağlanan 1000 TL’lik nakit yardımını alabilirsiniz.