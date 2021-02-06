Bir Banka Resmen Duyurdu! Bugün Başladı! Hesabı Olanlar

Bankaların yenilenen kredi paketleri sayesinde;

Nakit ihtiyaçlarının giderilmesi,

İç pazara para girişinin sağlanması,

Vatandaşların acil giderlerinin sağlanması garantilenmiştir.

Sayılan kapsamda 2020 yılı içerisinde yüz binlerde vatandaş kredi kullanmıştır. Hem kamu bankaları hem de özel bankalar, olanaklarını 2021 içerisinde de devam ettirme kararı almıştır. Ancak salgın sadece kredi önlemlerini içermemektedir. Farklı avantajlar üzerinden de vatandaşlar desteklenmektedir. Geçtiğimiz günlerde Denizbank tarafından gerçekleştirilen açıklama da bu duruma örnek olarak gösterilmektedir.

Denizbank Yeni Kampanyasını Duyurdu

Denizbank, ülkemizde milyonlarca müşteriye hitap etmektedir. Bankanın bu bağlamda gerçekleştirmiş olduğu çalışmalar da milyonlar tarafından takip edilmektedir. Bankanın açıklamaları çerçevesinde artık pek çok işlem için ücret alınma dönemi sona ermiştir. Denizbank hesabı olanlar ayrım yapılmaksızın açıklanacak olan işlemler üzerinden ücret ödemeyeceklerdir.

Banka salgın kapsamında zaten alternatif uygulamaları kullanıcılarına duyurmuştur. Kapalı alanlarda salgının daha hızlı şekilde yayıldığı bir gerçektir. Bu neden yüzünden yenilenen mesai saatleri de sosyal mesafe kuralları devreye sokulmuştur. Ayrıca;

Para çekimi,

Havale,

EFT başta olmak üzere bu tür işlemlerin ATM’ler üzerinden yapılması istenmiştir.

ATM kullanımlarının artırılması hedefleri internet bankacılığı ve mobil bankacılık kullanım oranlarının artırılmasını da içermektedir.

O İşlemlerden Artık Ücret Alınmayacak

Denizbank yeni kararları resmi olarak uygulamaya alınmıştır. Açıklanacak adımları atacak olan banka müşterileri artık ücretsiz uygulama yapabilecektir. Bunun için KOLAS tanımlamalarının gerçekleştirilmesi gerektiği vurgulanmaktadır. KOLAS Kolay Adres olarak açıklanmaktadır. Banka müşterilerinin sistem içerisine;

TCKN bilgilerini

Cep telefonu bilgilerini girmeleri gerekmektedir.

İnternet Bankacılığı,

Denizbank Şubeleri,

Mobil Deniz Uygulaması,

İletişim Merkezi olarak sıralanmaktadır.

Bilgi girişlerinin gerçekleştirilebilmesi açısından da yöntemler açısından bir çeşitlilik sağlanmış durumdadır. Bu bağlamda tercih edilebilecek olan alternatifler;

Banka müşterileri sayılan alternatiflerden bilgilerinin kayıt işlemlerini tamamladıktan sonra fırsatlardan yararlanabilmektedir. Açıklanan fırsatlar ise tüm para transferlerinin ücretsiz yapılacağı şeklindedir. Bu sayede müşteriler gerek havalelerinde gerekse EFT adımlarında ek paralar ödemek zorunda kalmayacaktır.

Ödemelerde Güvenlik Garantisi

Açıklaması yapılan Denizbank uygulamaları sayesinde pek çok aktarım işleminin hem ücretsiz hem de kısa süreli olarak gerçekleşeceği vurgulanmaktadır. Ancak bankanın Kolay Adresleme Sistemi kendi projesi olarak tanımlanmamaktadır. Konuda Merkez Bankası adımı da önemli bir yere sahiptir. Bu neden yüzünden güvenirlik açısından maksimum değerlere erişim sağlanması mümkündür.

Resmi birimler tarafından gerçekleştirilen açıklamalar sistemin Merkez Bankası uygulamaları aracılığı ile devreye sokulduğunu göstermektedir. Güvenlik garantileri, salgın kapsamında insanların şubelere gitme oranlarını minimumlara indirgeyecektir. Sistem üzerinden para aktarımı yapacak olan kişilerin IBAN bilgilerine ihtiyaçları olmayacağı da vurgulanmaktadır. Bunun için sadece gerekli olan bilgilerin Mobil Deniz sistemi içerisine kaydettirilmesi gerekmektedir.

Kampanya Bir Yıl Boyunca Devam Edecek!

Denizbank KOLAS sistemi ile birlikte elde edilecek olan avantajların kullanım zamanı da açıklanmıştır. Vatandaşlar sistemden bir sene boyunca istifade edebilecekleri kesindir. Üstelik işlemlerin gerçekleştirilebilmesi için saat bazında da bir sınırlama bulunmamaktadır.

Hızlı,

Güvenilir,

Kolay halledilebilen işlemler 7/24 yapılabilmektedir.

Sistemlerin online olarak yürütülebilmesi bankanın dijital bankacılık alanında kendini geliştirdiğini de göstermektedir. Bu neden yüzünden salgının sona ermesi halinde de uygulamaların devam etmesi beklenmektedir. Ancak konu hakkında henüz bir açıklama yapılmamıştır. Kullanım zamanı şimdilik bir sene olarak belirtilmiştir. Kullanım zamanı konusunda bir değişim olması halinde banka tarafından yeni açıklamalara imza atılacaktır.

Mobil Deniz uygulaması da tamamen ücretsizdir. İşletim sistemine göre değişen online marketlerden temin edilebilmektedir.