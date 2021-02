Binlerce Kişi Nefes Aldı! Düşük Faizli Kredi Şansı!

Dünyayı hızla etkisi altına alan korona virüs kapsamında birden fazla tedbir alınmıştır. Alınan bu tedbirler kapsamında hayat hemen hemen durağan noktasına geliyorken aynı zamanda oldukça sıkı çalışmalarda beraberinde gelmektedir. Elde dilen sonuçlar ile beraber her nokta üzerinde sıkıca durulması ile beraber insan sağlığını korumak adına tedbirler hala devam etmektedir. Yapılan çalışmalar kapsamında oldukça sıkı noktalar üzerinde durulması ile beraber hemen hemen her nokta üzerinde fazlasıyla çalışılmaktadır. Öyle ki bununla beraber devlet yetkilileri her alanda sundukları destek ve yardımlar daha da artarak her geçen gün yenisi yapılmaktadır.