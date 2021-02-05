Belgesiz Kefilsiz Günlük 30 Lira Taksitle Anında 25.000 TL Kredi! 3 Banka Tarafından Duyuruldu

Covid-19 salgınının tüm dünyayı etkisi altına almasının üzerinden neredeyse 1 sene geçti. Yaşanan pandemi süreci tüm dünyayı olumsuz olarak etkilerken ülkemizde de ekonomik dengeler alt üst oldu. Karantina ve tedbir kapsamında birçok işyeri kapanırken, esnaflarımız ve işten çıkartılan vatandaşlarımız ekonomik olarak zor günler yaşamaktadırlar. Kış aylarında artan masraflar yüzünden vatandaşlarımız bankaların güncel ihtiyaç kredilerine yoğun ilgi gösteriyor. Acil nakit ihtiyaçlarını karşılamak isteyen vatandaşlarımız 36 ay vade imkanıyla borçlarını uzun vadede ödemeyi planlıyor. 2021 yılının gelmesiyle birlikte 3 banka ihtiyaç kredisi kampanyalarında değişikliğe gitti. Bu bankalar faiz oranlarını düşürürken limit artışı gerçekleştirdi. Bu yazımızda QNB Finansbank, Garanti BBVA ve Türkiye Ekonomi Bankası(TEB) güncel ihtiyaç kredisi kampanyalarını ele alacağız.

QNB FİNANSBANK 25 BİN TL KREDİ

Yeni yılda ihtiyaç kredisi kampanyasında değişikliğe giden QNB Finansbank şuanda özel bankalar arasında en düşük faiz oranını sunmaktadır. Vatandaşlarımızın kullanacakları ihtiyaç kredileri için 75 bin liraya kadar 36 ay vade imkanı ve %1,29 faiz oranı sunulmaktadır. Bugünlerde en çok talep olan 25 bin TL başvuruları için hesaplama işlemleri ise şu şekilde:

25 bin TL anapara üzerinden 36 ay vadeli kullanımda aylık taksit tutarı 911,05 TL ve toplam ödenecek tutar 32.797,90 TL şeklinde hesaplanmıştır.

GARANTİ BBVA 25 BİN TL KREDİ

İhtiyaç kredisi kampanyasında değişikliğe giden bir diğer banka Garanti BBVA oldu. Banka müşterilerine 100 bin lira üst limit sunulurken 36 ay vadeli kullanımlarda %1,49 faiz oranı sunulmaktadır. Banka tarafından kredi tutarına göre faiz uygulanmaktadır. Örneğin 25 bin liraya kadar kredilerde %1,84 faiz oranı 25 bin lira ile 50 bin lira arasındaki kullanımlarda %1,74 faiz oranı 50 bin – 75 bin lira arası kullanımlarda %1,59 faiz oranı sunulurken 75.000 TL ile 100.000 TL arasındaki kullanımlar için %1,49 faiz oranı imkanı verilmektedir. 25 bin TL kredi başvurusu için %1,74 faiz oranıyla birlikte aylık taksit tutarı 994,74 TL ve toplam geri ödenecek tutar 35.810,47 TL olarak hesaplanmıştır.

TEB 25 BİN TL KREDİ

Türkiye Ekonomi Bankası(TEB) 75 bin liraya kadar olan tüm kredi tutarları için %1,45 faiz oranı uygulamaktadır. Banka tarafından yeni yılda sunulan 25 bin TL 36 ay vadeli kullanım için hesaplama işlemleri şu şekilde belirlenmiştir.

25.000 TL 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi kullanımında aylık taksit tutarınız 940,34 TL ve geri ödenecek toplam tutar 33.852,24 TL şeklindedir.

BAŞVURU YÖNTEMLERİ

3 bankada tarafından duyurulan yeni kampanyalara herhangi bir belge veya kefil şartı olmadan başvuru yapabilirsiniz. Bunun için bankaların İnternet Bankacılığı, Mobil Uygulama veya Müşteri Hizmetleri kanalı aracılığıyla başvurularınızı anında tamamlayabilirsiniz. Online platformlarda yapacağınız kredi başvuruları için herhangi bir gelir belgesi veya kefil şartı aranmamaktadır. Eğer ilgili bankaların müşterisi değilseniz size en yakın şubeye giderek anında kredi başvurunuzu tamamlayabilirsiniz.