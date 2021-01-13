Belediyeler 670 TL Yardım Yapıyor! Belediyelerden 10 Yardım müjdesi

2020 yılı devlet yardımlarının en çok yapıldığı yıl olarak kayıtlara geçmiş durumdadır. Covid-19 Salgını yüzünden yardım kurum ve kuruluşları her sene olduğundan daha yoğun şekilde mesai harcamaya başlamışlardır. Yardımların genel ismine ise pandemi yardımları denmiştir. Bilindiği üzere 2021 yılı gelmiş olmasın karşın salgın halen tam manası ile kontrol altına alınamamıştır. Salgın kontrol altına alınana kadar devlet yardımları verilmeye devam edilecektir.

Bakanlıklar,

Valilikler,

Kaymakamlıklar,

Vefa dernekler,

Sosyal yardımlaşma ve dayanışma dernekleri yardım alınan başlıca kurumlardır.

Ancak pek bilinmemesine karşın belediyeler de ihtiyaç sahiplerine ciddi şekilde yardım ulaştırmaktadır.

Belediyelerden Nakdi Yardım Desteği Geldi

Belediye yardımları farklı konu başlıkları altında incelenebilecek kadar çoktur. Bilindiği üzere salgın yüzünden işini terk etmek zorunda kalan milyonlarca vatandaş bulunmaktadır. Sadece 3,5 milyon kişinin salgın yüzünden işine ara vermek zorunda kaldığı geçtiğimiz günlerde açıklanmıştır.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, emri ile salgında mağdur olan vatandaş için yardım kampanyalarının çerçevesi genişletilmiştir. Böylelikle belediyeler nakit desteği sağlamaya başlamıştır. Nakit desteği ihtiyaç sahibi olan ailelere aylık şekilde gönderilmektedir. İhtiyaç sahibi olan aileler nakit desteğinin yanı sıra alternatif destekleri de temin edebilmektedir. Burada temel amaç ailelerin geçimini kolaylaştırmak ve ekonominin düzelmesini sağlamaktır

Belediye Yardım İçerikleri

İlaç yardım desteği,

Yakacak desteği,

Sosyal yardım kuponları,

Elektrik fatura yardımı,

Gıda koli yardımı,

Giyecek yardımı,

Erzak yardımı,

Kırtasiye yardımı,

Yaşlılar için bakım hizmeti,

Asker aileleri için ayni yardım,

Engelli yardımları bulunmaktadır.

Belediyeler yardım paketlerinin sistemlerini senelik olarak değiştirmektedir.bu sene içerisinde gündeme gelmiştir. Ancak her daim kalıcı olan yardım paketleri de bulunmaktadır. Güncel olarak açıklanan yardım paketleri arasında;

2021 belediye yardımlarının içerikleri değiştirilmiştir. Ancak sisteminde herhangi bir değişim olmadığının altı çizilmektedir. Yani yardımı almak isteyenler başvuru sürecinden geçmek zorundadır. Ancak başvurularını iletip, incelemelerden geçen kişilere yardım yapılmaktadır. Bu sayede ihtiyaç sahibi olmayan kişilerin yardımları temin edebilmelerinin önüne geçilmiş olmaktadır.

670 TL Yardımı Kimler Alabilir?

Belediyeler tarafından yayımlanmış olan yardım şartları kimlerin yardım alabileceğini kimlerin ise alamayacağını belirtmektedir. Üstelik yardım temini için şartların tamamını elde bulunduruyor olmak da lazımdır. Tabi bu alanda belli istisnaların olduğunun altı çizilmektedir. Belediye yardım şartları olarak;

Herhangi bir sosyal güvence bulundurmamak,

Geliri asgari sınırın altında olmak,

Müzmin hastalık sahibi olmak,

Bakıma muhtaç ya da yaşlı olmak,

Ekonomik olarak ciddi sıkıntılar çekmek,

Doğal afetten zarar görmüş olmak şeklindedir.

Açıklandığı üzere belediyeler eğitim alanında da yardım sunumları yapmaktadır. Eğitim yardımları ailelerin temel eğitim giderlerini karşılayamamaları halinde verilmektedir. Aynı şekilde anne ve babası ayrılmış olan öğrenciler de belediyelerden eğitim desteği alabilmektedir. Bu kapsamda da bir inceleme sürecinin geçirilmek zorunda olduğu akıllardan çıkmamalıdır.

Yardım Başvurusu Nasıl Yapılır?

Belediye yardım başvurusu yapmak için standart yöntemler bulunmaktadır. bu alanda en iyi çözüm önerilerinden biri olarak belediyelere gitmek gösterilmektedir. Yardım isteyen bireyler belediye görevlileri tarafından ilgili birimlere yönlendirilmektedir. Yönlendirme çerçevesinde istenen evraklar doldurularak bir talep oluşturulmuş olmaktadır. Çıkacak sonuca göre yardım temin edilebilmektedir.

Özellikle büyükşehirlerde yardım için kullanılabilecek bir online sistem de hazırlanmıştır. Fakat ihtiyaç sahipleri büyük oranda online yöntemlere erişim sağlamakta sıkıntı yaşamaktadır. Yine de ikamet edilen şehir ismi belediye yardımı kelimeleri ile birlikte aranarak sitelere erişim sağlanabilmektedir. Yardım almak isteyen kişiler erişim sağlamış oldukları sitedeki formları doldurarak da taleplerini gönderebilmektedir.