Beklenen Zam Geldi! 12 Bin 979 TL Anında Hesaplara Yatacak

SGK açıklamaları milyonlarca çalışan tarafından takip edilmektedir. Kurum genel zamların yanı sıra farklı ödenekler üzerinden de çalışanların maaşlarının yükselmesini sağlamaktadır.

Doğum paraları,

Vergi iadeleri,

İkramiyeler SGK açıklamaları ile birlikte açıklık kazanmaktadır.

Son yıllarda vergi iadeleri ek ödeme başlığı altında sunulmaktadır. Her çalışan kendi pozisyonuna göre değişim gösteren iade miktarlarını hesaplarında görmektedir. Çalışanların ve emeklilerin ortak olarak aldıkları ödenekler de yok değildir. Ancak SGK bünyesinden gelen haberler bunlarla alakalı değildir. Sosyal Güvenlik Kurumu çalışan kadınlar için yeni düzenlemelerini resmi olarak duyurmuştur.

Çalışan Kadınlar İçin Beklenen Zam Haberi Geldi

Ocak zammı ile maaşlarını temin eden pek çok vatandaş durumdan memnundur. Buna karşın zamlar salgın kapsamında tam olarak yeterli gelmemiştir. Gözlerin ek ödemelere çevrilmesinin ana nedenlerinden biri de budur. Devletten annelere destek olarak nitelendirilen yardımlar aslında her sene yapılmaktadır. Bu sene yardımların miktarı TL bazından daha yüksek olarak verilecektir. Yardımlar;

Çalışan annelere ayrı

Çalışmayan annelere ayrı olarak yapılmaktadır.

Çalışan annelere de çalışmayan annelere de destek verilmesi sayesinde yaşanan nüfus bazlı sorunun giderilmesi beklenmektedir. Bunun yanı sıra bebek bakım masrafları zannedildiği kadar düşük değildir. Açıklanan devlet maddi yardımları bakım masraflarının belli oranlarda karşılanmasını sağlamaktadır.

Devlet Çalışan Annelere Desteklerini Devam Ettiriyor

Çalışan annelere devlet yardımı başlığında meydana gelen değişimler annelerin çalışma hayatı içerisinde yaşadıkları sorunlara göre yapılmaktadır. Her sene kurumlardan konu hakkında bilgi temini gerçekleştirilmektedir. Hem yardım alanları hem de miktarlar bu bilgiler üzerinden ayarlanmaktadır.

Kreş,

Gündüz bakımevi,

Bakıcı,

Kırtasiye masraflarını karşılamalarını hedeflemektedir.

Çalışan annelerin büyük bir bölümü bakım masraflarını istedikleri gibi sağlayamamaktadır. Masrafların yüksek olması pek çok annenin işlerine veda etmesi ile sonuçlanmaktadır. Bu sorunun ortadan kaldırılması adına devlet birimleri yeni projeleri devreye sokmaktadır. Son yıllarda pilot illerde anneler için Euro bazında ödemeler yapılmaktadır. Ödemeler annelerin;

Maddi bakımdan rahatlayan anneler bu sayede işlerine veda etmek zorunda da kalmamaktadır.

12 Bin 979 TL Almak Mümkün

Gerçekleştirilen duyurular annelere 12 bin 979 TL müjdesi vermiştir. Ancak bu miktar tek kerede alınabilecek olan bir ödenek olarak zannedilmemelidir. Annelik ile başlayan süreç devlet birimlerinden farklı miktarlarda ödenek temini demektir. Temin edilen ödeneklerin maksimum tutarları ise 2021 yılı içerisinde 12 bin 979 TL’yi bulacaktır.

Doğum parası bu alanda annelerin çalışıp çalışmadığı durumuna bakılmaksızın verilmektedir. Hem çalışan anneler hem de çalışmayanlar rakamlardan istifade edebilmektedir. Para almanın neredeyse tek şartı canlı doğumun Mayıs 2015 tarihinden sonra gerçekleşmesidir. Üstelik devlet her çocuk için ayrı rakamlar üzerinden ödenek temin etmektedir.

İşte Çalışan Annelere Ayrılan Ödenekler

Doğum parası

Emzirme ödeneği

İş görmezlik ödeneği devlet anne desteklerinden en çok bilinenlerdir.

Doğumdan sonra alınan para ilk çocuk sonrasında 300 TL’dir. Anneler ikinci çocuklarından sonra 400 üçüncü ve daha sonraki çocuklarından sonra ise 600 TL almaktadır. Emzirme ödeneği ise tek kerelik olarak 225 TL olarak verilmektedir. Çalışan anneler bu parayı doğrudan hesaplarında görmektedir. Çalışmayan anneler ise çalışan eşlerinin hesaplarına rakamın eklendiğini fark edeceklerdir.

İş görmezlik ödeneği ise tamamen çalışan anneler için hazırlanmış bir destek paketinden oluşmaktadır. Anneler doğum öncesi ve doğum sonrasında toplam olarak 16 hafta izin hakkına sahiplerdir. İzin hakkı sırasında ücret üzerinden bir kesinti yapılmamaktadır. İzinde rapor alınması ise hesaplamaları değiştirirken her hâlükârda toplamda 12 bin 979 TL alınabilmektedir.