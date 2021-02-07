Beklenen Oluyor! Ek Olarak 400 Lira Zam Geliyor

Yapılan ocak zammı memurlar tarafından yeterli bulunmazken Memur-Sen memurların bu talebine destek veriyor. Memurlar 2021 yılının ilk 6 ayı için yapılan bu zammın enflasyon karşısında hiçbir değeri olmadığını ifade ederken yetkililerden zam üzerine yeni olumlu adımlar bekliyorlar. Memur-Sen yapmış olduğu açıklamada hem memurlar için gelir adaletini sağlamak hem de yüksek enflasyonun getirmiş olduğu ekonomik tahribatı onarmak için zam talebinde bulundu.

Memur-Sen’den Zam Talebi

Geçtiğimiz ocak ayıyla birlikte yapılan zammın yeterli bulunmaması üzerine çalışan tarafından zam talebi gelirken çalışanlar yapılan zammın yükselen enflasyon ve karantina sürecindeki borçlanmalarının karşısında ekonomik olarak bir değer ifade etmediğini ifade ettiler. Vatandaş 2021’in ilk 6 ayı için geçerli olan zamma ek olarak cebini rahatlatacak yeni zam haberleri istiyor.

1995 yılından bu yana memurların ekonomik, sosyal, kültürel ve anayasal haklarını ve menfaatlerini korumaya ve savunmaya yönelik çalışmalar yapan Memur-Sen memurların bu taleplerini dile getiriyor. Hükumet ve memurlar arasında orta yolu bulmayı amaçlayan sendika mevcut zammı güncel enflasyon değerleri karşısında yeterli görmüyor ve belli asgari koşullar çerçevesinde yeni zam taleplerini dile getiriyorlar.

400 Lira Ek Zam İstiyorlar

Geçtiğimiz ay memurlara 2021 yılının ilk altı ayı için geçerli olmak kaydıyla yüzde 7.36 oranında bir zam yapılmıştı bu zammı yeterli görmeyen memurlar mevcut zammın üzerine karantina sürecinde yaşamış oldukları ekonomik zararı hafifletecek zam taleplerini sendikalar aracılığıyla hükumete sunmayı amaçlıyorlar.

2021 yılına girerken yılın ilk 6 ayı için geçerli olacak olan zammı yeterli bulmayan sendika memurlar için harekete geçti karantina sürecinde ciddi ekonomik yaralar almış olan memurların geçmişe yönelik açıklarının kapatılması ve enflasyon değerlerindeki artma riskine karşı talepleri ise genel hatlarıyla belirlendi. Sendika memurlar için asgari ücretliler için atılan adımlara benzer bir şekilde uygulamalar isterken sunmuş oldukları çözüm 1 Ocak 2021’den itibaren en düşük memur maaşının yüzde 10’una denk gelecek şekildeki bir zam yapılmasıdır.

Sunulan zam talebinde geçmişteki kayıpların giderilmesi adına ve oluşabilecek enflasyon açığına karşı memurların ekonomik durumlarını güvence altına almak isteyen sendika 2021 yılına girerken yapılan 7.36’lık zammın üzerine 400 TL tutarında bir ek zam yapılmasını gerekli olduğunu dile getirdiler.

Zam Talepleri Görüşme Aşamasında

Pandemi sürecinin getirmiş olduğu ekonomik açıklar ve yükselen enflasyon değerlerine karşılık sunulan zam talepleri yetkililerin gözden geçirip bu talebi cevaplandırması durumunda geçtiğimiz ay zammıyla dışında mevcut memur maaşlarına 400 TL olarak yansıyacağı konuşulurken hükumetin bu talebe nasıl bir karşılık vereceği merak konusu olmaktadır. Eğer Memur-Sen sendikası tarafından bu zam değerlendirmeye alınır ve sendikanın talepleri doğrultusunda en düşük memur maaşının yüzde 10’u şeklinde yapılacak olan ek bir zam memurları ekonomik anlamda çok rahatlatacağı ifade ediliyor. Ancak öngörüler henüz geçen ocak ayı yapılan yüzde 7.36’lık zammın üzerine yapılıp yapılmayacağı konusunda ikiye ayrılmış durumda fakat memurlar zammın gerçekleşmesi durumunda devam eden karantina sürecinde ve enflasyonun yükselme riskine karşı ceplerini rahatlatacaklarını ifade ediyorlar.