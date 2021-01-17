BDDK’dan Bankalara Borcu Olanları Sevindiren Haber! Tüm Banka Kredilerinde Uzun Erteleme Fırsatı

2020 Mart ayında başlayan ve 2020’nin son aylarında 2.dalgasıyla etkisini daha da arttıran korona virüs salgını ekonomik olarak çok ciddi olumsuzluklara neden oluyor. Bu süreçte bankalardan kredi kullanan milyonlarca kişi, kredi taksit ödemesi konusunda çok ciddi problemler yaşamıştır. Bu nedenle 2020’nin son aylarında ve 2021’nin ilk ayında vatandaşın bankalara olan borcunda rekorlar kırılmıştı. Bu gelişmeler üzerine BDDK’dan sevindiren bir karar alındı. Kurumdan yapılan açıklama ile birlikte vatandaşlar kredi borcu erteleme şansına sahip olabiliyor.

Kredi Borçlarına Erteleme Mi Geldi?

Kredi borcu olan milyonlarca vatandaşı yakındıran ilgilendirenaçıklaması ile birlikte bankalarda kredi borçlarına erteleme fırsatı geldi. Korona virüs salgını döneminde gelirleri düşen ve maddi sıkışıklık içerisine giren milyonlarca vatandaş bankalara olan kredi borçlarını ödemekte güçlük çekiyordu. Bunun üzerinde BDDK tarafından gerçekleştirilen görüşmeler neticesinde milyonlarca vatandaşı sevindirecek bir haber geldi. Bu şekilde milyonlarca vatandaş kredi borcunu ödeyememesinden kaynaklı sicilinin olumsuz etkilenmesi ve borcuna faiz binmesi sorunundan kurtulabilmiş olacak.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu(BDDK) tarafından gerçekleştirilen toplantılar çerçevesinde korona virüs salgının ekonomi ve piyasalara oluşturduğu olumsuz etkilerinin hafifletilebilmesi maksadı ile yeni tedbirler uygulama kararı aldı. BDDK tarafından alınan kararlar resmi olarak web sitesi üzerinden de kamuoyuyla paylaşıldı.

Kredilerde gecikme sayısı için yasal olarak uygulanan 90 günlük süre 2020 yılı içerisinde koronavirüs nedeni ile 180 güne çıkartılmıştı. Ancak bu kararın süresi 31 Aralık 2020 tarihi ile sona ermişti. BDDK tarafından alınan karar ile birlikte bu tarihin 30 Haziran 2021 tarihine kadar uzatılması sağlandı. Böylelikle bankalar kredi borçlularına yönelik bu tarihler aralığında esneklik sağlayacaklar. Bununla birlikte ötelenen süre boyunca asgari tutarlarda söz konusu olacak şekilde vatandaşlardan alacakların talep edilmesi gibi bir yaklaşım bankalar tarafından gerçekleştirilmeyecek. BDDK tarafından gerçekleştirilen düzenlemeler kapsamında ihtiyaç kredisi, taşıt kredisi ve konut kredisi borçları bulunmaktadır. Bu kredi borçları bulunan vatandaşlar BDDK tarafından gerçekleştirilen düzenlemelerden yararlanabilme hakkına sahip olabilecek. Bu şekilde vatandaşın korona virüs sürecinde bir nebze olsun ekonomik olarak rahatlatılması ve desteklenmesi sağlanacak.